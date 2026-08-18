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競逐巴洛阿圖教委 Avery Wang與John Craig候選人辦起跑派對

記者龔玥╱巴洛阿圖報導
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巴洛阿圖聯合候選人Avery Wang（左）和John Craig（右）。（記者...
巴洛阿圖聯合候選人Avery Wang（左）和John Craig（右）。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

Avery Wang與John Craig在米切爾公園舉辦競選起跑派對，主打學區財務透明、資源重分配與心理健康支持，盼以改革政見爭取11月教委席位。

為了在即將到來的11月選舉中爭奪巴洛阿圖聯合學區（Palo Alto Unified School District）委員會的兩個空缺席位，候選人Avery Wang與John Craig於16日在米切爾公園聯合舉辦了競選起跑派對。他們向社區民眾闡述兩人的核心競选理念，並呼籲選民積極支持。

兩位候選人與前來參加活動的民眾深度交流。Avery Wang與John Craig在選戰中結為盟友，共同提出了一系列旨在從根本上改革學區現狀、提升資金使用效率的聯合政見。

兩位候選人獨特的跨文化家庭背景也為此次競選增添了極其豐富且多元的視角。John Craig擁有蘇格蘭血統，但他的妻子來自中國重慶，因此對華人社區有著深厚的理解。而Avery Wang則有著台灣背景，父母來自台灣，本人對華裔社區與本土教育體系均有深刻切近的了解。兩人共同期盼能攜手成功進入教育委員會，為巴洛阿圖學區的多元化教育事業帶來實質性的積極改變。

在接受採訪時，John Craig深入剖析了學區目前面臨的最大挑戰。他指出，首要問題在於學區在財務與日常管理上的透明度嚴重缺失。選民們迫切希望確保每一筆教育資金都能被切實有效地利用，而不是白白浪費在諸如支付前任學區總監高昂的離職補償協議，或是每年耗資高達50萬美元卻毫無必要的標準化測試項目上。

John Craig強調，學區每年擁有高達3.5億美元的龐大預算，資金的真實流向令人堪憂。他承諾若成功當選，將全面推動預算透明化，加強內部審計與財務控制，將節省下來的寶貴資金直接重新投入到一線課堂教學與辛勤工作的教師身上。

學生日益嚴峻的心理健康狀況也是另一大核心議題。Avery Wang提倡，積極引入專業機構的外部資源，從而制定出有確鑿證據支持的健康干預政策。

針對 「學術壓力直接導致自殺」的言論，他明確表達了反對意見，認為學生壓力的來源是多方面的，學區亟需配置更多心理學家等一線專業支持，而非簡單粗暴地否定學術挑戰的價值。

在學區整體文化建設方面，兩位候選人認為必須進行一次深度的「文化重置」，建立一個全心全意專注於學習的積極成長環境。

兩位巴洛阿圖聯合學區候選人競選起跑派對合影。（記者龔玥╱攝影）
兩位巴洛阿圖聯合學區候選人競選起跑派對合影。（記者龔玥╱攝影）

精華 FAQ

  • 兩人聯手競逐巴洛阿圖聯合學區委員會的2個空缺席位，並以盟友姿態提出共同政見，希望透過改革學區治理與教育資源配置，贏得11月選舉支持。

  • John Craig批評學區財務與管理透明度不足，質疑資金被浪費在高額離職補償與不必要測試上，並承諾推動預算透明、內部審計與財務控制。

  • Avery Wang主張引入外部專業資源，建立有證據支持的心理健康政策，並增加心理學家等支援；兩人也認為學區需要文化重置，營造專注學習的成長環境。

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