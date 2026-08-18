聖荷西獨棟住宅區允許建公寓 房屋密度擬提高4倍

聖荷西考慮將獨棟住宅區房屋密度提高四倍。圖為聖荷西市政廳。(聖荷西市府臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西正推動重大土地使用改革，放寬獨棟住宅區與沿線開發限制，以提高住房供給並回應州府2031年前新增6萬2000戶的壓力。

由於面臨達成州政府住房目標的龐大壓力，聖荷西 市正考慮對土地使用法進行重大改革，允許在獨棟住宅區建造更多公寓、連棟(townhouse)或雙拼(duplexes)房屋， 精簡沿著交通路線的開發流程，並允許在學校和教堂用地建房。

聖荷西信使報報導，這些提案將在聖荷西市議會會議進行審議，是「展望聖荷西2040」(Envision San Jose 2040)四年評估計畫的一部分。其為聖荷西市長期土地利用、住房和發展藍圖，已於2011年首次獲得批准。

市議會投票 不會立即生效新分區法規。若獲批准，市府工作人員將起草具體法令，並完成環境評估，最終的分區變更預期將於2027年底完成。

儘管提案的變更範圍廣泛，但主要爭議點集中在傳統獨棟住宅區，市府尋求將密度限制從每畝8個單元提高到32個單元，提高4倍。擬議的變更直接影響聖荷西市約85%住宅土地。

這場辯論正值聖荷西市致力達成州府的要求之際。州府規定，聖荷西市需於2031年之前、增加超過6萬2000間新房屋，此一目標在灣區 僅次於舊金山。支持者認為，提高分區規畫是建造「流失中等住房」(missing middle housing)，例如三戶連棟(triplexes)房屋、四戶連棟(fourplexes)與聯排(townhouse)房屋的必要作法，這些住房是中等收入員工可負擔。

城市規畫官員強調，一項全市的廣泛策略至關重要，因為聖荷西沒有更多土地可以向外擴張。

聖荷西市首席規畫師庫托(Ruth Cueto)在6月24日規畫委員會會議表示，聖荷西沒有新土地，不可能在山坡上建造房屋。填充式開發機會有限。她解釋為什麼工作人員建議在商業區和住宅區擴大住房容量。

此一推動與全市持續存在的住房可負擔能力挑戰吻合。根據Zillow數據，截至6月，聖荷西房屋銷售中位數達142萬美元，而兩房平均租金為3325美元。

不過，反對者認為，更高密度建造房屋，可能會加劇停車、交通擁堵與街道擁擠，降低社區生活品質。有些人認為，無需進行這些他們擔心會長期損害居民利益的劇烈分區變更，市政府也能建造更多住房。