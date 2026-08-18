渡輪大廈附近海面打撈起1遺體 未確定跟惡魔島沉船有關
舊金山渡輪大廈（Ferry Building）附近海面周日晚間發現一具遺體，消防人員將遺體打撈上岸後，當場確認死亡。警方表示，目前沒有發現涉及犯罪或其他可疑情況的跡象，死因仍待調查。
舊金山消防局發言人表示，消防局於周日晚間7時37分接獲通報，指渡輪大樓附近可能有人落水，需要進行海上救援。消防人員隨即搜索附近水域，之後在海中發現一具遺體。
消防人員將遺體運送至位於渡輪大樓以南、海傍大道（Embarcadero）22½號碼頭的消防船站。
舊金山警方發言人亨德森（Paulina Henderson）表示，警員其後趕到現場與消防人員會合，該名人士在現場被宣告死亡，案件隨後交由舊金山市首席驗屍官辦公室調查。
亨德森表示，截至目前，「沒有發現涉及犯罪或可疑事件的跡象」。
當局尚未公布死者的身分、年齡或性別，也未說明遺體可能已在水中多久。死亡原因及事發經過仍不清楚。
目前也無法確定這次發現是否與7月14日惡魔島（Alcatraz Island）附近發生的遊艇沉沒事故有關。當時一艘49呎長的艙式遊艇Volare載有20人，在舊金山灣沉沒。事故中16人生還，三名乘客及一隻狗死亡，另有一名乘客被推定死亡。
其中乘客Carol Boisa的遺體於7月25日在金門大橋附近水域尋獲，而另一名乘客Jackie Boisa至今仍下落不明。當局尚未表示周日發現的遺體是否與該起沉船事故存在關聯。
消防人員接獲落水通報後展開海上搜索，隨後在海中發現遺體並打撈上岸，運至消防船站。警方到場後確認該人士已死亡，案件交由首席驗屍官辦公室調查。 舊金山警方表示，現階段沒有發現涉及犯罪或其他可疑情況的跡象，但死者身分、年齡、性別及死亡原因仍未公布，確切發生經過也還在釐清。 目前無法確定。7月14日惡魔島附近曾有遊艇Volare沉沒，造成多人死傷，且仍有人失蹤；但當局尚未表示周日發現的遺體是否與該事故存在關聯。
精華 FAQ
消防人員接獲落水通報後展開海上搜索，隨後在海中發現遺體並打撈上岸，運至消防船站。警方到場後確認該人士已死亡，案件交由首席驗屍官辦公室調查。
舊金山警方表示，現階段沒有發現涉及犯罪或其他可疑情況的跡象，但死者身分、年齡、性別及死亡原因仍未公布，確切發生經過也還在釐清。
目前無法確定。7月14日惡魔島附近曾有遊艇Volare沉沒，造成多人死傷，且仍有人失蹤；但當局尚未表示周日發現的遺體是否與該事故存在關聯。
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