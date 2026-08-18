渡輪大廈附近海面打撈起1遺體 未確定跟惡魔島沉船有關

圖為舊金山內河碼頭的渡輪大廈。（記者王子涵／攝影）

舊金山 渡輪大廈（Ferry Building）附近海面周日晚間發現一具遺體 ，消防人員將遺體打撈上岸後，當場確認死亡。警方表示，目前沒有發現涉及犯罪或其他可疑情況的跡象，死因仍待調查。

舊金山消防局發言人表示，消防局於周日晚間7時37分接獲通報，指渡輪大樓附近可能有人落水，需要進行海上救援。消防人員隨即搜索附近水域，之後在海中發現一具遺體。

消防人員將遺體運送至位於渡輪大樓以南、海傍大道（Embarcadero）22½號碼頭的消防船站。

舊金山警方發言人亨德森（Paulina Henderson）表示，警員其後趕到現場與消防人員會合，該名人士在現場被宣告死亡，案件隨後交由舊金山市首席驗屍官辦公室調查。

亨德森表示，截至目前，「沒有發現涉及犯罪或可疑事件的跡象」。

當局尚未公布死者的身分、年齡或性別，也未說明遺體可能已在水中多久。死亡原因及事發經過仍不清楚。

目前也無法確定這次發現是否與7月14日惡魔島（Alcatraz Island）附近發生的遊艇沉沒事故有關。當時一艘49呎長的艙式遊艇Volare載有20人，在舊金山灣沉沒。事故中16人生還，三名乘客及一隻狗死亡，另有一名乘客被推定死亡。

其中乘客Carol Boisa的遺體於7月25日在金門大橋附近水域尋獲，而另一名乘客Jackie Boisa至今仍下落不明。當局尚未表示周日發現的遺體是否與該起沉船事故存在關聯。