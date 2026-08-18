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內政部重審 原民部落7億賭場營運7天就停擺 部落喊上訴

編譯陳盈霖／綜合報導
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斯科茨谷波莫印第安部落在北灣委利賀斥資7億美元的賭場計畫面臨重大挫折。 （部落官...
斯科茨谷波莫印第安部落在北灣委利賀斥資7億美元的賭場計畫面臨重大挫折。 （部落官網scottsvalley-nsn.gov）

加州郵報報導，加州「斯科茨谷波莫印第安部落」（Scotts Valley Band of Pomo Indians）在舊金山灣區委利賀（Vallejo）斥資7億美元的賭場計畫面臨重大挫折。美國內政部經過重新審核後，認定部落未能證明該土地與其歷史淵源符合聯邦法規，7月逆轉先前批准的決策，撤銷該土地博弈資格，以致這座位於哥倫布大道（Columbus Parkway）的臨時賭場，7月25日開始試營運僅七天，8月1日就被迫關閉。

內政部印地安事務助理部長科克蘭三世（William H. Kirkland III）於裁決書中指出，委利賀的土地不符合聯邦法中關於「恢復部落土地（Restored Tribal Lands）」的例外規定，不得依據「印地安博弈管理法」（Indian Gaming Regulatory Act，IGRA）在當地經營賭場。

這項高風險開發案位於80號州際公路與哥倫布大道附近，占地約60畝，包含一棟八層樓高的賭場、餐廳、酒吧、宴會廳、停車場、20多戶住宅、部落行政辦公室，及一座占地45畝的生態保護區。如今，內政部翻轉先前核准決定，該計畫不得不重回法律攻防階段。

這項裁決也被視為反對陣營的一大勝利，包括尤察德赫溫圖恩印第安部落（Yocha Dehe Wintun Nation）等。該部落主張，委利賀的土地屬帕特溫族（Patwin）祖先領地，斯科茨谷部落與該土地並無足夠的歷史淵源，不應取得賭場開發資格。

然斯科茨谷部落並不打算放棄。部落主席戴維斯（Shawn Davis）告訴部落商業新聞（Tribal Business News），「行政紀錄充分證明部落具備合格經營博彩的資格，我們將迅速向聯邦法院挑戰這項決定。」

這起案件也凸顯，在加州部落博彩產業持續擴張之際，土地權、部落主權及賭場收益分配等爭議也日益升高。紐約郵報先前報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）日前與莫哈維堡印第安部落（Fort Mojava Indian Tribe）簽署一分25年的新版博彩協議（Gaming Compact），引發外界質疑。

根據協議，莫哈維堡印地安部落可在聖伯納汀諾縣（San Bernardino）符合資格的信託土地上經營最多兩座賭場，可設置多達1200台老虎機及其他拉斯維加斯風格的遊戲。不同於舊協議，新版本不再要求部落與州政府分享博彩收入。

批評者認為，此舉反映州政府在與部落進行博彩談判時的影響力正在減弱。

根據Casino.org統計，美國部落博彩產業總收入去年創新高，達462億美元，顯示市場規模持續成長。對斯科茨谷部落來說，7億美元的度假村夢想尚未破滅，然最終仍需待法院裁決與聯邦政府最後決定。

精華 FAQ

  • 內政部認定部落未能證明委利賀土地與其歷史淵源符合聯邦法規，也不屬於可適用IGRA的「恢復部落土地」例外，因此撤銷博弈資格。

  • 該臨時賭場7月25日開始試營運，但因內政部翻案，8月1日就被迫關閉，等於只營運了7天，計畫隨即陷入停擺。

  • 部落主席戴維斯表示，行政紀錄足以證明部落具備合法經營博彩資格，部落將迅速向聯邦法院提起挑戰，爭取推翻這項決定。

內政部 加州

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