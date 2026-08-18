白卡、糧食券福利調整 金山啟動宣傳

舊金山市府估計，受聯邦H.R.1法案及加州新規影響，到2027年底可能有2萬5000至5萬人失去醫療保障。（人文服務局提供）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）17日宣布啟動新的公共宣傳計畫，協助居民因應聯邦福利政策調整，避免失去Medi-Cal醫療保障及CalFresh糧食補助。宣傳由舊金山人文服務局（SFHSA）製作，將透過電視、廣播、報紙及社群媒體，以英文、中文和西班牙文發布。

市府表示，這批公共服務廣告主要面向受到聯邦H.R. 1法案影響的家庭，提醒居民注意新的資格及工作要求，並說明如何完成必要程序、提交文件，以維持福利。

這些變化對舊金山影響廣泛。全市逾20萬居民依賴Medi-Cal，市府估計，受聯邦H.R. 1法案及加州新規影響，到2027年底可能有2萬5000至5萬人失去醫療保障。

其中，部分移民身分類別已自今年1月起無法新加入Medi-Cal；2027年7月起，許多人可能只保留緊急及孕產相關醫療。19至64歲成年人自2027年起，也須證明每周工作、志工服務或職業訓練達20小時，才能維持保障；部分成年人並將改為每六個月重新辦理資格審查。市府先前指出，新的工作規定可能是影響最大的變化之一。

在糧食援助方面，CalFresh新的工作要求已於今年6月1日開始實施。市府今年夏季推出CalFresh Community Works Program，協助居民尋找符合規定的工作或社區服務機會，以繼續取得糧食補助。

羅偉政府今年也在預算中投入3400萬元，協助居民維持CalFresh及Medi-Cal資格。市府此前另提出立法，計畫在人文服務局內成立「糧食安全協調辦公室」，整合涉及食物服務的市府部門及社區資源，以因應聯邦削減SNAP、即加州CalFresh所帶來的影響。

羅偉表示，這項宣傳計畫希望讓居民知道市府會提供支持，同時讓受影響者掌握維持福利所需的工具與資訊。

SFHSA局長羅勒(Trent Rhorer)表示，市府無法控制聯邦政府對公共福利制度的改變，但可以確保符合資格的居民，能及時取得清楚且可採取行動的資訊。