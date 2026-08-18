米慎灣新學校啟用 迎接近200名學生

舊金山聯合學區17日迎來新學期開學第一天。嶄新的米慎灣學校也在同一天啟用。(本報檔案照)

舊金山 紀事報（San Francisci Chronicle）報導，周一（17日）舊金山全市各校大門敞開，3萬8000名學生迎來開學第一天，而這一天以一種難得的慶祝方式拉開序幕：一所嶄新的學校正式啟用。近200名舊金山學生湧入米慎灣學校（Mission Bay School），這座設施齊全、設計新穎的建築與那些擁有百年歷史的校舍形成了鮮明的對比。

今年舊金山聯合學區 （SFUSD）的學校官員不僅面臨著制定新的學生分流系統的任務，還需考慮即將到來的學校關閉程序，與此同時，11月的教委會選舉也讓學區的政治走向充滿了不確定性。

周一在新校，一切都顯得煥然一新。地板上從未留過小腳印，牆壁上沒有指紋污漬，教室地毯的氣味更像展廳地板，而非果汁潑灑和髒鞋踩踏的「畫布」。每本書的頁面都嶄新無瑕，鋒利如新的紫色蠟筆正等待著在紙上揮灑。

米慎灣學校洋溢著工業風，天花板上裸露的管道和風管，以及刻意留有髮絲狀細微裂紋的混凝土地板，營造出一種前衛的氛圍。教室寬敞明亮，擺滿了充滿趣味的家具。

這所學校坐落於醫療、生物技術和人工智慧創新的核心地帶，周邊有高層住宅樓，金州勇士隊也是其鄰居之一。

學區上次開設新學校已是20年前的事了，未來20年甚至更長時間內，這座城市恐怕都難再見到這樣一所設施先進的學校了。

該項目籌備近30年，學區和市政府官員曾為新建項目進行辯護，稱在這個快速擴張的社區附近沒有學校，該社區不僅擁有繁榮的商業區，還有每年進行兩萬例手術的舊金山加大醫學中心（UCSF Medical Center），以及近6000套住房和超過1萬7000名居民。

一所本地學校的建立有望讓更多家庭留在本市，並使目前就讀於該區域外學區的東南區學生能夠就近上學。學區官員將這一耗資近1.3億美元的項目描述為「SFUSD從零開始設計一所21世紀學校的難得機遇」。

該小學今年將迎來學前班、過渡性幼稚園和幼稚園的家庭，其餘年級將分階段於2032年前逐步開放，屆時預計將有550名學生填滿從學前班到五年級的教室。