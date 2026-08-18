徐安、Tom Chan離開SFUSD 又在同校任教

徐安創辦並經營「徐大宏美中雙文化學校」，前洛威爾高中數學教師Tom Chan到校任教。(徐大宏美中雙文化學校臉書)

徐安(Ann Hsu)和Tom Chan兩人有些共同點。他們都曾是舊金山 公立教育界的知名人物，也都因言行引發爭議而離開舊金山聯合學區 (SFUSD)，現在他們又多一個共同點：在同一所學校任教。

Tom Chan曾是洛威爾高中(Lowell High School)資深數學老師，因課堂言行引發軒然大波而於3月辭職。如今，他任職這所私立學校，正是徐安在失去SFUSD教育委員席位後創辦的私校。

「舊金山標準」報導，徐安創辦並經營「徐大宏美中雙文化學校」(Bertrand D. Hsu American & Chinese Bicultural Academy)，運用她在教育和政治領域積累的經驗，結合科技初創企業的背景，創辦這所位在Potrero Hill的私立學校。這所學校起初僅有4名學生，時至本周開學的2026-27學年度，已擴大至25人。徐安曾在2024年再次競選教育委員會席位，但落敗。

徐安曾在上任SFUSD教委四個月後，回覆家長團體問卷時寫道，黑人和棕色人種學生面臨的最大問題之一是「缺乏家庭支持」。此一言論引發廣泛關注，並佔據了各大媒體的頭條。

她呼籲SFUSD加強與社區組織的合作，並在校外時間照顧學生的需求，以便教師能在校內時間專注於教學。不過，這一部分內容受到較少的關注。「美國全國有色人種協進會」(NAACP)舊金山分會以105票對0票的一致表決結果，要求徐安辭職。勞工委員會及一系列民主黨團體也紛紛效法。學區同事們一致投票決定對她提出申斥。而她最終失去教委席位。

Tom Chan則是擁有20多年教齡的數學老師。根據舊金山紀事報報導，今年3月他的測驗題要求學生根據女孩體重計算約會成本，並設計關於一個胖孩子被踢到空中的應用題。在報導刊發的前一天晚上，校長通知學生家長，Tom Chan教師需要休假。他並於當月晚些時候辭職。

根據徐安敘述，事件發生後，Tom Chan發電子郵件給她。兩人在舊金山Inner Richmond區見面，因各自被解職的經歷產生共鳴，並探討課程與教學問題。徐安透露，她當時並無招募計畫，但Tom Chan的出現是個好機會。