我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

徐安、Tom Chan離開SFUSD 又在同校任教

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
徐安創辦並經營「徐大宏美中雙文化學校」，前洛威爾高中數學教師Tom Chan到校...
徐安創辦並經營「徐大宏美中雙文化學校」，前洛威爾高中數學教師Tom Chan到校任教。(徐大宏美中雙文化學校臉書)

徐安(Ann Hsu)和Tom Chan兩人有些共同點。他們都曾是舊金山公立教育界的知名人物，也都因言行引發爭議而離開舊金山聯合學區(SFUSD)，現在他們又多一個共同點：在同一所學校任教。

Tom Chan曾是洛威爾高中(Lowell High School)資深數學老師，因課堂言行引發軒然大波而於3月辭職。如今，他任職這所私立學校，正是徐安在失去SFUSD教育委員席位後創辦的私校。

「舊金山標準」報導，徐安創辦並經營「徐大宏美中雙文化學校」(Bertrand D. Hsu American & Chinese Bicultural Academy)，運用她在教育和政治領域積累的經驗，結合科技初創企業的背景，創辦這所位在Potrero Hill的私立學校。這所學校起初僅有4名學生，時至本周開學的2026-27學年度，已擴大至25人。徐安曾在2024年再次競選教育委員會席位，但落敗。

徐安曾在上任SFUSD教委四個月後，回覆家長團體問卷時寫道，黑人和棕色人種學生面臨的最大問題之一是「缺乏家庭支持」。此一言論引發廣泛關注，並佔據了各大媒體的頭條。

她呼籲SFUSD加強與社區組織的合作，並在校外時間照顧學生的需求，以便教師能在校內時間專注於教學。不過，這一部分內容受到較少的關注。「美國全國有色人種協進會」(NAACP)舊金山分會以105票對0票的一致表決結果，要求徐安辭職。勞工委員會及一系列民主黨團體也紛紛效法。學區同事們一致投票決定對她提出申斥。而她最終失去教委席位。

Tom Chan則是擁有20多年教齡的數學老師。根據舊金山紀事報報導，今年3月他的測驗題要求學生根據女孩體重計算約會成本，並設計關於一個胖孩子被踢到空中的應用題。在報導刊發的前一天晚上，校長通知學生家長，Tom Chan教師需要休假。他並於當月晚些時候辭職。

根據徐安敘述，事件發生後，Tom Chan發電子郵件給她。兩人在舊金山Inner Richmond區見面，因各自被解職的經歷產生共鳴，並探討課程與教學問題。徐安透露，她當時並無招募計畫，但Tom Chan的出現是個好機會。

精華 FAQ

  • 兩人都曾因爭議離開舊金山公立教育體系，之後因各自的經歷產生共鳴而接觸。徐安在Tom Chan聯繫後認為是合適機會，於是邀他到自己創辦的私校任教。

  • 這所位於Potrero Hill的雙文化私校由徐安經營，結合她的教育、政治與科技背景創辦。學校最初只有4名學生，到2026-27學年度已擴大到25人。

  • Tom Chan是洛威爾高中資深數學老師，因測驗題內容引發爭議，被質疑涉及體重與歧視性情境。校方通知家長後，他於3月休假，並在當月晚些時候正式辭職。

學區 舊金山

上一則

灣區「菲裔之都」德利市 10年少近4000菲人

下一則

米慎灣新學校啟用 迎接近200名學生

延伸閱讀

學生愈來愈少 舊金山學區面臨招生挑戰 恐影響資源配置

學生愈來愈少 舊金山學區面臨招生挑戰 恐影響資源配置
華裔教委主席吳天潔 涉違反布朗法面臨罷免危機

華裔教委主席吳天潔 涉違反布朗法面臨罷免危機
SAT回來了／喜獲柏克萊錄取 為何讀不下去

SAT回來了／喜獲柏克萊錄取 為何讀不下去
這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出

這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出
與AI同行／私校AI取代老師 成績更好？

與AI同行／私校AI取代老師 成績更好？

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

2026-08-10 20:23
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
穆巴伊2日被通報失蹤後，搜救隊原訂隔日清晨展開搜索；加州公路巡警直升機也自蘋果谷（Apple Valley）前往協助空中偵察及運輸。（印宇郡搜救隊提供）

香港出生聖塔芭芭拉博士生 獨攀山區 墜崖身亡

2026-08-16 18:22

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事