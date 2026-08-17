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台女結婚2年未拿到婚姻綠卡 ICE機場逮捕

記者張庭瑜/鳳凰城報導
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雅婷（右）與丈夫Cedric O'Neal結婚近兩年；雅婷日前從西雅圖搭機返回鳳...
雅婷（右）與丈夫Cedric O'Neal結婚近兩年；雅婷日前從西雅圖搭機返回鳳凰城時，在機場遭ICE拘留。（取自GoFundMe）

一名台灣女與美籍男結婚近兩年，已遞交婚姻綠卡相關申請並等待綠卡面試；不料日前從西雅圖搭飛機返回鳳凰城時，遭美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕。目前Ya-Ting被關押在亞利桑納州埃洛伊聯邦拘留中心（Eloy Federal Contract Facility），其丈夫則發起網路募款籌措法律費用。

家屬日前在臉書發文指出，Ya-Ting過去每年透過旅行授權電子系統（ESTA）自台灣赴美，探望住在鳳凰城的男友。約兩年前，她赴美後在當地結婚，並遞交I-130外籍親屬移民申請及I-485調整身分申請，目前仍等待綠卡面試。今年2月，她也曾在台灣人Facebook社團發文，尋求移民律師協助。

其家屬近期突然與Ya-Ting失聯，又沒有丈夫的聯絡方式，只能從其Instagram帳號尋找線索；通過募款平台GoFundMe看到Ya-Ting照片後，才得知她已遭ICE拘留。世報記者透過ICE系統查證，確認截至發稿Ya-Ting仍處拘留狀態。

Ya-Ting的丈夫Cedric O'Neal在GoFundMe表示，兩人結婚近兩年，妻子遭拘留前，曾前往西雅圖參與美食節工作，夫妻已有一個多月未見。他稱，當時曾擔心妻子前往機場可能有風險，但兩人最後仍決定讓她搭乘飛機返回鳳凰城，不料她抵達鳳凰城天港國際機場即遭逮捕。O'Neal表示，夫妻一直存錢處理Ya-Ting的移民身分問題，好不容易籌足原先所需的律師費，準備委託律師協助推進面試程序，妻子卻在此時遭拘留。他稱，原先律師費約3450美元，拘留事件發生後，相關法律費用可能增至2萬美元，因此透過GoFundMe募款，希望籌措費用協助妻子處理後續法律及移民事宜。

家屬稱，Ya-Ting以ESTA赴美後結婚並提出I-130及I-485申請，但涉逾期居留，相關申請目前仍在處理中。至於此次遭拘留的具體原因，以及婚姻綠卡申請目前的審理狀態，尚待進一步確認。記者嘗試聯繫O'Neal，截至截稿前尚未獲得回覆。

O'Neal發起的GoFundMe募款目標為8000美元，截至截稿前已有22人捐款，共募得2318美元。

雅婷的丈夫Cedric O'Neal在GoFundMe發起募款，希望籌措法律費用...
雅婷的丈夫Cedric O'Neal在GoFundMe發起募款，希望籌措法律費用，協助遭ICE拘留的妻子離開拘留中心。（取自GoFundMe）

ICE線上被拘留者查詢系統顯示，Ya-Ting出生地為台灣，目前被拘留於亞利桑納...
ICE線上被拘留者查詢系統顯示，Ya-Ting出生地為台灣，目前被拘留於亞利桑納州埃洛伊聯邦合約拘留中心。（ICE網站截圖）

精華 FAQ

  • 報導指出，她從西雅圖飛返鳳凰城後，在天港國際機場被ICE帶走；家屬稱她以ESTA入境後結婚並提出I-130與I-485申請，但可能涉及逾期居留，具體原因仍待確認。

  • Ya-Ting與美籍丈夫結婚近2年後，已遞交I-130外籍親屬移民申請及I-485調整身分申請，目前仍在等待綠卡面試，尚未完成最後審理程序。

  • 丈夫Cedric O'Neal表示，原本約3450美元的律師費已籌足，但妻子被拘留後，處理移民與法律程序的費用可能升至2萬美元，因此透過GoFundMe籌款，目前已募得2318美元。

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