聖塔克拉拉600套平價房卡在開發流程 等待資金
聖塔克拉拉縣近年積極推動平價住房建設，但部分項目如今卻陷入資金「堵塞」困境。縣府過去10年利用9.5億美元A提案(Measure A)住房債券，已興建超過3300套平價住房，但目前仍有約600套住宅卡在開發流程，等待州及聯邦資金，部分項目甚至可能延至2030年才能完成。
根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，目前有七個住房項目仍在尋找額外資金。除了州政府住房資金有限，保險費、建築材料等成本持續上升，也讓開發商更難完成融資。
按照縣府規定，永久性支援住房項目的開發商最多有三年時間完成融資。如果未能在期限內取得資金，縣府可能將相關資金重新分配給其他項目，不僅延後住房供應，也可能進一步推高建築成本。
縣府目前正與開發商合作，調整項目設計及融資方案，提高申請州、聯邦資金的競爭力。縣住房支持辦公室主任卡明斯基(Kathryn Kaminski)表示，對於融資困難的項目，縣府會協助開發商重新規畫，使項目更符合資金申請條件。
平價住房開發商目前還面臨另一項難題是低收入住房稅收抵免競爭加劇。聯邦政府近期釋出利好訊號。上月生效的法案提高銀行投資平價住房稅收抵免項目的比例上限，由15%提高至20%，有望增加私人資金投入。
A提案監督委員會指出，部分項目高度依賴聯邦住房券。截至目前，聖塔克拉拉縣已將2666張住房券用於A提案住房項目。符合資格的家庭通常只需支付收入30%作為房租，其餘由聯邦政府補貼。
但由於住房券數量有限，未來部分項目可能需要調整服務對象。儘管面臨融資困境，縣府目前仍有望超越A提案原定興建4800套最低收入住房的目標。數據顯示，縣府已批准6793套住房，超過3300套已完工，另有近1750套正在施工。
對聖塔克拉拉縣而言，如何突破州、聯邦資金不足及建設成本上升造成的瓶頸，將成為未來幾年增加平價住房供應的關鍵。
目前約有600套平價住房仍卡在開發與融資流程中，涉及7個住房項目，部分甚至可能延到2030年才完成，顯示資金取得成為最大瓶頸。 主要原因包括州政府住房資金有限、聯邦資源競爭激烈，以及保險費與建築材料成本持續上升，讓開發商更難在期限內完成融資並順利動工。 縣府正與開發商合作，調整項目設計與融資方案，提高申請州、聯邦資金的競爭力；同時也利用住房券與稅收抵免，增加項目取得私人及公共資金的機會。
精華 FAQ
目前約有600套平價住房仍卡在開發與融資流程中，涉及7個住房項目，部分甚至可能延到2030年才完成，顯示資金取得成為最大瓶頸。
主要原因包括州政府住房資金有限、聯邦資源競爭激烈，以及保險費與建築材料成本持續上升，讓開發商更難在期限內完成融資並順利動工。
縣府正與開發商合作，調整項目設計與融資方案，提高申請州、聯邦資金的競爭力；同時也利用住房券與稅收抵免，增加項目取得私人及公共資金的機會。
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