WNBA中國女將李月汝 作客金州女武神

對華人球迷而言，身高6呎7的李月汝是本場另一焦點。27歲的她是中國女籃主力中鋒，曾代表中國出征東京及巴黎奧運。（取自達拉斯飛翼官網）

WNBA金州女武神（Golden State Valkyries）17日晚間將在大通中心迎戰達拉斯飛翼（Dallas Wings），中國女將李月汝將隨隊作客灣區 ，與飛翼當家新星佩姬貝克斯（Paige Bueckers）挑戰本季表現強勢的女武神。這也是兩隊本季第三次交手，女武神此前兩戰全勝，若再下一城即可鎖定季後賽 席位。

女武神目前戰績24勝9負，位居聯盟前列；飛翼20勝15負，正為季後賽席位衝刺。兩隊6月17日首度交鋒時，女武神以91比80獲勝；8月7日作客達拉斯再以94比76取勝。女武神本月第二次面對飛翼，力爭完成本季對戰橫掃。

上一戰中，女武神由伯頓（Veronica Burton）攻下22分、送出7次助攻，威廉斯（Gabby Williams）貢獻19分，全隊在防守與轉換進攻佔盡優勢。飛翼方面，貝克斯得到全隊最高17分；李月汝在有限的上場時間內貢獻5分，並在禁區爭搶籃板，成為飛翼替補內線的重要輪換。

24歲的貝克斯上季獲選年度最佳新秀，本季持續承擔飛翼進攻組織重任。她近日對印第安納狂熱攻下29分，在季後賽競爭進入關鍵階段時，仍能為球隊提供穩定火力。飛翼目前亦受傷兵影響，貝克斯的持球進攻與關鍵球處理，將是球隊挑戰女武神的核心。

對華人球迷而言，身高6呎7的李月汝是本場另一焦點。27歲的她是中國女籃主力中鋒，曾代表中國出征東京及巴黎奧運；在2024年巴黎奧運，她場均17.7分、11籃板，並在得分、籃板、效率值及投籃命中率均居中國隊首位。

李月汝於2019年WNBA選秀第3輪第35順位獲亞特蘭大夢想選中，之後輾轉芝加哥天空、洛杉磯火花、西雅圖風暴，2025年交易至飛翼。她本季主要擔任飛翼內線替補，場均3.3分、2.7籃板。面對女武神的籃板與禁區防守，她能否利用身高及低位技術爭取更多上場時間，將影響飛翼的禁區對抗。