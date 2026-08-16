我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

Waymo自駕計程車灣區、南加州服務範圍 獲准再擴大

記者王湘涵／灣區報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Waymo自駕計程車獲准，擴張在加州的服務範圍。（美聯社）
Waymo自駕計程車獲准，擴張在加州的服務範圍。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

Waymo獲加州公用事業委員會批准擴大灣區與南加州自駕叫車版圖，但新地區不會立刻全面上線，將採逐步開放方式推進。

Waymo自駕計程車在加州的服務版圖即將大幅擴張。加州公用事業委員會（CPUC）14日批准Waymo擴大無人駕駛載客服務範圍，灣區核准版圖從東灣布倫塢一路向北延伸至蘇諾瑪縣的海牧場；南加州服務範圍也進一步擴大，並獲准將服務帶進沙加緬度市及聖地牙哥市。不過，取得許可並不代表新增地區立即開放叫車，Waymo表示將逐步擴展服務。

Waymo14日透過社群平台宣布取得CPUC批准，可進一步擴大舊金山灣區及洛杉磯地區的自駕叫車服務。對灣區而言，這次核准意味Waymo可進一步走出目前主要集中在舊金山、半島及南灣的服務區域，向東、向北拓展至更多東灣、北灣及葡萄酒鄉地區。

不過，Waymo尚未公布各新增地區正式開放載客的確切時間表，柏克萊加大土木工程教授Scott Moura向表示，即使Waymo已取得更廣泛地區的營運許可，實際擴張不會一次完成，逐步推出可讓公司因應不同道路及駕駛環境可能出現的挑戰。

這次CPUC批准，是Waymo擴大加州無人駕駛載客服務的重要一步。加州車輛管理局（DMV）去年11月已批准Waymo擴大無人駕駛車輛的地理營運範圍；Waymo今年1月再向CPUC提交申請，尋求批准更新後的乘客安全計畫，以配合擴大的營運範圍，14日正式獲准。

CPUC審查期間也要求Waymo補充說明如何防止未成年人單獨搭乘，以及發生重大營運中斷時如何保障乘客安全。CPUC主要負責管理自駕車載客服務，DMV則負責自駕車測試及部署；業者若要提供無人駕駛收費載客服務，須符合兩個機構的相關規定。

精華 FAQ

  • CPUC批准後，Waymo可把無人駕駛載客服務向外擴張；灣區範圍從東灣一路延伸到蘇諾瑪縣海牧場，南加州也同步擴大，並新增沙加緬度市與聖地牙哥市。

  • 不會。Waymo表示雖已拿到擴大營運範圍的批准，但新地區將採逐步上線方式，尚未公布確切開放時間表，目的是因應不同道路與駕駛環境的挑戰。

  • 業者必須同時符合CPUC與DMV規定；DMV負責自駕車測試與部署，CPUC管理載客服務，且審查時還要求Waymo說明如何防止未成年人單獨搭乘及處理重大營運中斷。

Waymo 加州 灣區

上一則

Don Horsley聖馬刁縣立公園 10/17開放

下一則

創業在美國／Ma's Auto父子傳承20多年 專業誠信不妥協

延伸閱讀

Uber自駕計程車今年灣區上路 將提供SUV高檔服務

Uber自駕計程車今年灣區上路 將提供SUV高檔服務
Waymo屢丟包去舊金山機場旅客 聖布魯諾居民感困擾

Waymo屢丟包去舊金山機場旅客 聖布魯諾居民感困擾
法規考慮 允許無方向盤自駕計程車上路

法規考慮 允許無方向盤自駕計程車上路
跨灣區9縣 聖荷西州大BayPass 8月15日上路

跨灣區9縣 聖荷西州大BayPass 8月15日上路
憂交通堵塞使車輛卡在平交道 巴洛阿圖靜音區 因安全疑慮延後

憂交通堵塞使車輛卡在平交道 巴洛阿圖靜音區 因安全疑慮延後

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」