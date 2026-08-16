Waymo自駕計程車灣區、南加州服務範圍 獲准再擴大
Waymo獲加州公用事業委員會批准擴大灣區與南加州自駕叫車版圖，但新地區不會立刻全面上線，將採逐步開放方式推進。
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Waymo獲加州公用事業委員會批准擴大灣區與南加州自駕叫車版圖，但新地區不會立刻全面上線，將採逐步開放方式推進。
Waymo自駕計程車在加州的服務版圖即將大幅擴張。加州公用事業委員會（CPUC）14日批准Waymo擴大無人駕駛載客服務範圍，灣區核准版圖從東灣布倫塢一路向北延伸至蘇諾瑪縣的海牧場；南加州服務範圍也進一步擴大，並獲准將服務帶進沙加緬度市及聖地牙哥市。不過，取得許可並不代表新增地區立即開放叫車，Waymo表示將逐步擴展服務。
Waymo14日透過社群平台宣布取得CPUC批准，可進一步擴大舊金山灣區及洛杉磯地區的自駕叫車服務。對灣區而言，這次核准意味Waymo可進一步走出目前主要集中在舊金山、半島及南灣的服務區域，向東、向北拓展至更多東灣、北灣及葡萄酒鄉地區。
不過，Waymo尚未公布各新增地區正式開放載客的確切時間表，柏克萊加大土木工程教授Scott Moura向表示，即使Waymo已取得更廣泛地區的營運許可，實際擴張不會一次完成，逐步推出可讓公司因應不同道路及駕駛環境可能出現的挑戰。
這次CPUC批准，是Waymo擴大加州無人駕駛載客服務的重要一步。加州車輛管理局（DMV）去年11月已批准Waymo擴大無人駕駛車輛的地理營運範圍；Waymo今年1月再向CPUC提交申請，尋求批准更新後的乘客安全計畫，以配合擴大的營運範圍，14日正式獲准。
CPUC審查期間也要求Waymo補充說明如何防止未成年人單獨搭乘，以及發生重大營運中斷時如何保障乘客安全。CPUC主要負責管理自駕車載客服務，DMV則負責自駕車測試及部署；業者若要提供無人駕駛收費載客服務，須符合兩個機構的相關規定。
CPUC批准後，Waymo可把無人駕駛載客服務向外擴張；灣區範圍從東灣一路延伸到蘇諾瑪縣海牧場，南加州也同步擴大，並新增沙加緬度市與聖地牙哥市。 不會。Waymo表示雖已拿到擴大營運範圍的批准，但新地區將採逐步上線方式，尚未公布確切開放時間表，目的是因應不同道路與駕駛環境的挑戰。 業者必須同時符合CPUC與DMV規定；DMV負責自駕車測試與部署，CPUC管理載客服務，且審查時還要求Waymo說明如何防止未成年人單獨搭乘及處理重大營運中斷。
精華 FAQ
CPUC批准後，Waymo可把無人駕駛載客服務向外擴張；灣區範圍從東灣一路延伸到蘇諾瑪縣海牧場，南加州也同步擴大，並新增沙加緬度市與聖地牙哥市。
不會。Waymo表示雖已拿到擴大營運範圍的批准，但新地區將採逐步上線方式，尚未公布確切開放時間表，目的是因應不同道路與駕駛環境的挑戰。
業者必須同時符合CPUC與DMV規定；DMV負責自駕車測試與部署，CPUC管理載客服務，且審查時還要求Waymo說明如何防止未成年人單獨搭乘及處理重大營運中斷。
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