柏思域隧道周日封閉 華埠多工程同時施工 交通受考驗

柏思域隧道周日全面封閉，華埠多項工程疊加，交通受考驗。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 柏思域隧道因華埠公共衛生中心翻新，周日先全封後改部分封閉14個月，與多項華埠工程重疊，預料將使通勤與接送交通更壅塞。

舊金山華埠 近期多項大型工程同時施工，繼花園角廣場改建及Kearny街行人天橋拆除後，柏思域隧道（Broadway Tunnel）16日（周日）也將全面封閉。舊金山交通局（SFMTA）提醒，隧道將從周日上午7時封閉至17日（周一）凌晨5時，之後隨即進入長達約14個月的部分封閉施工期。

此隧道是連接市中心、華埠、北岸區與Van Ness大道一帶的重要東西向通道，駕車民眾未來一年多恐需面對更長的通勤時間。

此次封路與華埠公共衛生中心翻新工程有關。公共衛生中心位於柏思域隧道上方，市府將進行建築翻新、結構及基礎設施改善。為配合施工，柏思域隧道兩個方向的隧道將分階段施工，每次關閉其中一個隧道約七個月，另一個隧道則改為雙向行車，各保留一條車道。整體交通影響預計持續約14個月，直到2027年秋季。

對每天開車穿越華埠的居民而言，真正長期的影響將從17日開始。原本隧道東、西向車流分別使用不同隧道，施工後所有車輛將集中到同一隧道內雙向通行，整體道路容量明顯下降。

SFMTA預計尖峰時段可能出現交通延誤，建議駕駛提前預留時間，並視情況改走其他道路。舊金山聯合學區 日前也特別向學生家庭發布交通提醒，指出新學年17日開學後，華埠及北岸區周邊接送學生的家庭可能遇到更嚴重的塞車。

柏思域隧道施工只是華埠近期一連串大型公共工程之一。花園角廣場耗資7300萬元的全面改建工程已於6月展開，公園關閉施工預計約兩年。還有，公共衛生中心及圖書館等大型公共建設計畫也在進行。市府估計相關工程總投入約1.5億元，雖然目標是改善老舊公共設施，但工程時間相互重疊，也意味著未來一至兩年，華埠居民、商家及駕駛都必須適應施工帶來的不便。