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矽谷生活成本高 開學在即 聖荷西州大學生苦尋可負擔房

編譯組／綜合報導
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開學在即，灣區大學生苦苦尋找可負擔住房 。（本報檔案照）
開學在即，灣區大學生苦苦尋找可負擔住房 。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西州大位於高生活成本的矽谷，學生開學前面臨嚴重租屋壓力，Kyra與Ren姊妹因房價過高、競爭激烈而遲遲找不到合適住處。

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，大學生們正準備重返校園，但對於灣區的許多學生來說，找到住處已成為一大難題。

聖荷西州立大學（San Jose State University）是一所熱門大學，入學人數逐年增長。它位於矽谷中心地帶，而矽谷是美國生活成本最高的地區之一。

「感覺就像在玩『飢餓遊戲』（The Hunger Games），」聖荷西州大學生凱拉•希門尼斯（Kyra Jimenez）說，「這是我能想到的最貼切的形容。」

凱拉是聖荷西州大的商科專業學生，她的雙胞胎妹妹蕾恩（Ren）在附近的聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）學習傳播學。她們在聖荷西市中心找不到價格合適的房子。

「我們得和一些家庭以及其他也在找房子的人競爭，」凱拉說，「我們還要和那些五人一組或者願意出價更高的人競爭。」

凱拉和蕾恩並非個例。其他幾位學生也表達了同樣的焦慮。

凱拉和蕾恩的媽媽是費爾菲德（Fairfield）的一位單親媽媽，所以這對雙胞胎姐妹只能依靠助學金來支付學費和住宿費。

「我們看了很多兩居室、三居室的房子，很多都髒得要命，簡直令人作嘔，」蕾恩說，「很多真菌都被塗上一層油漆掩蓋了。」

校內宿舍對凱拉來說並不現實。在校園村住宿，加上餐費，每學期大約要9000元到1萬元。聖荷西州大表示，這個價格其實還算可以接受。

「我們知道這裡的房價很高，」聖荷西州大發言人麥克唐納（Michelle Smith McDonald）說，「就學生在市中心能享受到的所有住宿服務而言，我們提供的性價比已經相當不錯了。」

對於一個收入微薄的家庭來說，這對雙胞胎姐妹表示，他們不得不另尋住處。

「這真的太不確定了，」凱拉說，「我覺得唯一能形容這種情況的詞就是『完蛋了』。我們真的完蛋了。我們從3月份就開始找房子了。」

蕾恩說，她們一直在焦急地尋找住處。「我們每天都在手機上、電腦上查看郵件，看看房東有沒有在考慮我們的申請，」她說。「結果總是失望而歸。」

開學在即，聖荷西州大大學生苦苦尋找可負擔住房。(美聯社)
開學在即，聖荷西州大大學生苦苦尋找可負擔住房。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為學校位於矽谷中心，當地是全美生活成本最高地區之一，租屋需求又很大，學生必須和家庭、多人合租者及願意高價出價的人一起競爭。

  • 她們從3月就開始找房，仍找不到價格合適的兩房或三房；看過的房子不少狀況很差，且申請後常等不到回覆，讓她們感到焦慮與無助。

  • 聖荷西州大校園村住宿加餐費每學期約9000元到1萬元，雖校方認為性價比不錯，但對依靠助學金、收入有限的家庭而言，這筆費用仍然太高。

矽谷 灣區 聖荷西

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