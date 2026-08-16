學生愈來愈少 舊金山學區面臨招生挑戰 恐影響資源配置

學生愈來愈少，舊金山學區開學面臨招生挑戰。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山聯合學區面臨學生數持續下滑與空置學位過多的挑戰，雖已通過平衡預算，仍可能影響未來經費、校園資源與校舍整併決策。

舊金山 聯合學區 （SFUSD）數萬名學生將於17日（周一）重返校園，新學年尚未正式開課，學生人數持續下降已成為學區面臨的長期挑戰。學區總監史瑞慶（Maria Su）表示，SFUSD今年雖已通過三年平衡預算，財務狀況較過去穩定，但由於加州 公校經費與學生出勤人數密切相關，招生持續減少，仍可能直接影響學校未來的師資、課程和資源配置。

史瑞慶在新學年開始前表示，學生人數下降已從單純的招生問題，逐漸成為牽動學區財政及校園布局的重要因素。

根據學區此前估計，到2032年，SFUSD學生人數可能再減少約4600人。另一方面，全學區目前約有1萬4000個空置學位。部分學校教室未能充分使用，熱門學校卻仍有學生排隊等候入學，形成校際之間招生冷熱不均的情況。

學生減少也再次把「關校」和「併校」問題帶回家長視野。SFUSD過去曾提出關閉及合併部分學校，引起家長和社區強烈反彈。史瑞慶表示，目前不會立即展開大規模關校，而是希望先改革長期受到家長批評的入學分配制度，再根據各校實際招生情況討論整併。按照目前規畫，全學區範圍的關校或併校決定預計要到2029至2030學年才會進一步處理。

對不少舊金山家長而言，現行入學制度本身也是一道門檻。家長申請公校時可以填寫多個志願，但熱門學校經常出現申請人數遠超學位的情況，需要透過抽籤及優先條件分配。一些家庭最終可能被分配到距離住家較遠、甚至並未列入志願的學校。學區持續收到家長反映，認為申請程序過於複雜，希望未來讓入學制度更簡單、透明，也提高家庭獲得附近學校學位的可預測性。

隨著新學年開學，如何在學生減少的情況下維持校園資源、簡化招生制度，同時避免家庭進一步流失，將成為SFUSD未來數年的重要考驗。