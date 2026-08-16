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創業在美國／Ma's Auto父子傳承20多年 專業誠信不妥協

記者王湘涵／密爾比達報導
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Ma's Auto傳承20多年專業、誠信，從第一代Kevin Ma（右）創業，到...
Ma's Auto傳承20多年專業、誠信，從第一代Kevin Ma（右）創業，到現在第二代Lawrence Ma（左）接班，父子成為工作夥伴。（Ma's Auto提供）

AI摘要

文章摘要整理：

Ma's Auto在Kevin Ma與兒子Lawrence接力經營下，堅守專業與誠信，持續升級設備、訓練與服務版圖，並將據點擴展至南灣密爾比達。

灣區經營汽車維修事業20多年，Ma's Auto創辦人Kevin Ma如今身邊多了一名年輕夥伴—21歲的兒子Lawrence Ma。從第一代建立口碑，到第二代帶進新的經營思維，父子做法可以不同，但有兩件事不能妥協：專業與誠信。

Ma's Auto提供多項汽車維修服務，包括油車和電車。（記者王湘涵╱攝影）
Ma's Auto提供多項汽車維修服務，包括油車和電車。（記者王湘涵╱攝影）

★從借工具 到添設備精進

Kevin早年來美求學時，因到加油站打工接觸修車，後來決定投入這一行。創業初期缺乏經驗，工具、設備也不齊全，碰到問題得請教同行、向別人借工具，讓他下定決心，有能力後就把所需設備備齊。

隨著事業成長，Kevin持續添購設備，如今所需的原廠工具，「幾乎99%都有」。對他而言，專業不能停留在過去，每年仍要接受訓練、取得認證、更新知識，唯有持續進步，才能維持客戶信任。

Ma's Auto創辦人Kevin Ma（右）認為，專業不能停留在過去，必須持續...
Ma's Auto創辦人Kevin Ma（右）認為，專業不能停留在過去，必須持續訓練、更新知識。（記者王湘涵╱攝影）

★父子變同事 「不能生氣」

Lawrence從小接觸汽車，十六、七歲跟著父親到店裡工作後，才真正對這一行產生興趣。Kevin沒有要求兒子接班，反而提醒工作辛苦，也堅持他至少要完成大學學業；Lawrence仍選擇留下，認為客戶回饋，以及能支持員工與其家庭，都讓這份工作很有價值。

父子成為同事，也得重新摸索相處方式。Kevin笑說，Lawrence「很乖、很努力、也很聽話」；Lawrence則用「Wise（睿智）」形容父親，認為父親20多年累積的經驗，能幫助判斷事情是否可行。Kevin坦言，兒子進公司的第一天，他就告訴自己「不能生氣」，做錯事盡量用講的、不用罵的，否則可能把興趣也罵掉。

然而傳承並不代表一成不變，Lawrence希望在行銷、網站及品牌呈現上跟上市場趨勢，但父親最重視的客戶服務，是他認為一定要留下的核心。面對電動車增加，Ma's Auto也持續投入訓練、設備及認證，跟上技術變化。

Ma's Auto持續添購汽車維修設備，創辦人Kevin Ma表示，隨著汽車技術...
Ma's Auto持續添購汽車維修設備，創辦人Kevin Ma表示，隨著汽車技術不斷更新，設備與專業知識也必須持續跟進。（記者王湘涵╱攝影）

★據點擴張 延伸密爾比達

Kevin表示，誠信要落實在每天的維修現場，發現車輛問題時，客人在場就直接帶去看，不在則拍照說明；哪些必須立即處理、哪些可以再等，也都清楚告知，由客戶決定是否維修：「我們做的每一件事情，就是在陽光底下去做的。」

Ma's Auto店內展示ASE及I-CAR等汽車維修相關證書。（記者王湘涵╱攝...
Ma's Auto店內展示ASE及I-CAR等汽車維修相關證書。（記者王湘涵╱攝影）

Ma's Auto在灣區經營超過20年，目前已有五家店，最新據點是將服務版圖延伸至南灣密爾比達（Milpitas）。Kevin表示，看到不少華人居民逐漸往南灣移動，他也希望把服務帶到南灣。許多老客戶得知後相當高興，原有的信任也得以延續。隨著密爾比達新據點加入，服務版圖進一步延伸至南灣；Lawrence也希望未來繼續展店，但強調不只是擴張，更要維持一致性，確保每個據點都有相同的服務標準。

Ma's Auto提供廢氣檢測（Smog Check）與維修，並取得加州車輛安全...
Ma's Auto提供廢氣檢測（Smog Check）與維修，並取得加州車輛安全系統檢驗站（Vehicle Safety Systems Inspection Station）資格。（記者王湘涵╱攝影）

至於最希望傳給下一代什麼，Kevin將20多年的經營濃縮成兩件事：「一個就是要專業，一個就是要誠懇對客人。」對他而言，Ma's Auto代表的正是專業與誠信，也是下一代必須守住的原則。

Ma's Auto在灣區經營多年，目前已有五家店，最新據點將服務版圖延伸至南灣密...
Ma's Auto在灣區經營多年，目前已有五家店，最新據點將服務版圖延伸至南灣密爾比達。（記者王湘涵╱攝影）

面對電動車增加，Lawrence（左二）也和員工持續投入學習進修，跟上技術變化。...
面對電動車增加，Lawrence（左二）也和員工持續投入學習進修，跟上技術變化。（Ma's Auto提供）

精華 FAQ

  • Kevin Ma認為最重要的是專業與誠信，維修過程若發現問題就直接拍照說明、清楚告知客戶，讓每一步都在透明狀態下進行，靠實在服務累積長期信任。

  • Lawrence從小接觸汽車，十六、七歲進店工作後才真正產生興趣；他看重客戶回饋，也認同這份工作能支持員工與家庭，因此即使父親未強求接班，仍決定留下。

  • 公司一方面持續投入電動車相關訓練、設備與認證，另一方面也把行銷與品牌做得更貼近市場；Lawrence強調可繼續展店，但每個據點都必須維持一致的服務標準。

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