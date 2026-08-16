APAPA挺中醫發展 慶加州針灸合法化51周年

APAPA創辦人尹集成（右）代表APAPA接受主辦方頒發的榮譽獎，以表彰APAPA長期以來對中醫針灸界發展的支持。（APAPA Media）

美國中醫針灸界7月18日在舊金山華埠 舉行盛大慶典，紀念加州 針灸合法化51周年及美國加州中醫政治聯盟（Council of Acupuncture and Oriental Medicine Associations，CAOMA）成立40周年，並凝聚社區力量，推動支持聯邦H.R. 1667長者針灸法案（Acupuncture for Our Seniors Act of 2025）。

活動由美國中醫針灸聯盟（American Alliance of Acupuncture）及CAOMA等共同推動，吸引中醫針灸界、亞裔社區領袖、民選官員及各界代表約400人出席。亞太裔公共事務聯盟（Asian Pacific American Public Affairs，APAPA）作為活動主要贊助及支持組織之一，由APAPA創辦人尹集成（C.C. Yin）、全國高級副主席巨輝（Hui Ju），以及APAPA舊金山分會副主席Chris Chang等率領團隊出席，以實際行動支持中醫針灸在美國的持續發展及長者醫療權益。

當晚尹集成等APAPA代表積極參與活動，與社區人士手持「We, the People! SUPPORT H.R. 1667」及「Acupuncture for Our Seniors Act of 2025」標牌合影，表達對擴大長者針灸醫療服務的支持。

H.R. 1667旨在推動符合資格的針灸師所提供的服務納入Medicare保障範圍，進一步擴大長者獲得針灸服務的機會。

讓亞裔聲音被聽見

APAPA多年來致力於鼓勵亞太裔參與公共事務、培養新一代社區領袖，並透過教育、公民參與及跨族裔合作，提升亞太裔在美國社會的公共影響力。尹集成表示，APAPA支持此次活動，不僅是對中醫針灸界長期努力的肯定，也希望透過不同社區組織之間的合作，讓更多人了解亞裔社區在醫療、教育、公共政策及社會服務等領域所作出的貢獻。

他強調，APAPA願意持續搭建橋梁，促進專業團體、社區組織、民選官員及下一代領袖之間的交流。「只有更多人願意參與、願意發聲，社區真正關心的議題才能被看見，也才能在公共政策中得到更多重視。」

活動期間，主辦方特別向APAPA頒發榮譽獎，以表彰APAPA長期以來對中醫針灸界發展的支持。APAPA創辦人尹集成（C.C. Yin）代表APAPA上台受獎。

除了以主要贊助及支持組織之一的身分參與活動外，尹集成當天也代表APAPA準備禮物及禮品卡，供主辦單位在現場作為拍賣或抽獎贈品，希望在支持活動之餘，也為到場家庭及兒童增添歡樂氣氛。

跨界合作 促亞裔交流

此次活動由APAPA前副主席、National Acupuncture Association主席Michelle Lau積極組織及推動。活動不僅成為中醫針灸界紀念重要歷史里程碑的平台，也進一步促成APAPA與中醫針灸專業團體之間的合作。

活動期間，雙方就未來合作方向進行交流。Michelle Lau並同意進一步參與APAPA的全國性工作，協助推動APAPA華盛頓特區及芝加哥分會的重建與發展，並支持APAPA成立25周年慶典的籌備及募款工作。

相關合作被視為APAPA拓展全美社區網絡、連結專業團體與公共事務資源的重要一步。透過中醫針灸專業人士與亞太裔公共事務組織的合作，雙方希望進一步鼓勵更多專業人士投入社區服務與公共參與。

當晚活動除紀念加州針灸合法化51周年及CAOMA成立40周年外，也將H.R. 1667長者針灸法案列為重要倡議主題。與會代表透過致詞、交流、倡議等方式，呼籲更多民眾關注長者健康及針灸醫療服務的可及性。

對APAPA而言，此次參與也再次體現其長期推動亞太裔公共參與的宗旨。從支持中醫針灸專業發展，到關注長者醫療權益，再到串聯全美各地的亞裔社區領袖，APAPA希望透過跨領域合作，讓亞太裔社區在公共政策及社會發展中發揮更積極的作用。

APAPA創辦人尹集成、全國高級副主席巨輝、舊金山分會副主席Chris Chang等人與National Acupuncture Association主席Michelle Lau（右八，身著紅衣者）及與會嘉賓合影。（APAPA Media）