沙加緬度大型垃圾免費清運10月截止 今年額度尚未使用居民把握

沙加緬度市提供大型家庭垃圾免費到府清運服務，將於10月結束，今年尚未使用2次免費清運額度的居民要把握時間。(取自沙加緬度市府官網)

沙加緬度市大型家庭垃圾免費到府清運服務將於10月結束，今年尚未使用免費清運額度的居民要把握最後兩個月。沙加緬度市資源回收與固體廢棄物處（RSWD）提醒，這項每年2月至10月提供的服務，可預約清運舊床墊、地毯、損壞烤肉架等大型家庭廢棄物；大型家電及電子廢棄物也可免費清運，但須另外預約。

居民預約後仍須遵守垃圾堆放規定。大型垃圾必須與停放車輛保持至少6呎距離，整堆物品不得超過4呎乘4呎乘以9呎；若超過規定尺寸，可能被收取額外費用。零散的小件物品則應放入紙箱等可丟棄容器，以方便清運人員搬運。

庭院修剪產生的樹枝、落葉等，也可隨大型家庭垃圾預約清運，但必須與一般垃圾分開堆放，讓市府人員可以將庭院廢棄物送往回收處理。

另一項居民容易忽略的規定是「何時可以把垃圾搬到路邊」。市府要求，預約清運的物品必須在指定日期上午6時以前放置妥當，但不得早於預約時間前24小時搬到路旁。若為了方便而提前數天將床墊、家具等堆放在路邊，可能因過早棄置而遭罰。

資源回收與固體廢棄物處發言人Jesa David表示，市府希望讓所有用戶都能更容易以正確方式處理家庭垃圾，因此除大型家庭垃圾及家電到府收運外，也提供垃圾場免費券（dump coupon）。

對於願意自行載運垃圾的居民，市府每年會隨服務指南向每戶寄發垃圾場免費券，可憑券自行載送一車家庭垃圾至指定地點免費處理。因此，即使不使用大型垃圾到府清運，居民仍有免費處理家庭廢棄物的選擇。

至於油漆、電池及化學品等家庭有害廢棄物，則不能當作普通大型垃圾處理。沙加緬度市居民可將這類物品免費送至指定的家庭有害廢棄物處理設施。

大型垃圾及家電、電子廢棄物清運，可由屋主或租客透過市府客服系統預約，或撥打3-1-1辦理。隨著10月大型家庭垃圾免費清運期逐漸接近尾聲，市府提醒有需求的居民提早安排，既可善用每年兩次的免費額度，也能避免大型廢棄物因錯誤分類、過早放置或任意棄置而產生額外費用甚至遭到處罰。

市府推動免費大型垃圾清運，目的之一是提供居民方便、合法的處理管道，降低床墊、家具、家電等大型物品被隨意棄置在人行道、街道或公共空間的情況。