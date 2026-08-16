沙加緬度擴大交通福利 K-12學生搭車免費

沙加緬度推動的「RydeFreeRT」計畫，讓從過渡幼兒園至12年級的學生免費搭乘SacRT旗下公車及輕軌。(取自沙加緬度市府官網)

隨著新學年到來，沙加緬度地區學生返校，家長可望省下一筆交通費。沙加緬度地區交通局（SacRT）持續推出「RydeFreeRT」計畫，讓從過渡幼兒園（TK）至12年級的學生，免費搭乘SacRT旗下公車及輕軌，除上下學外，也可用於前往圖書館、課外活動、工作場所等地點。

RydeFreeRT由地方政府及學區 共同合作支持，沙加緬度市也是合作夥伴之一。市府今年投入25萬美元協助計畫運作，希望透過區域合作，減輕學生家庭的交通負擔，並提高青少年使用大眾運輸的便利性。

沙加緬度市長Kevin McCarty表示，每名學生都應該有安全、可靠的交通方式前往學校，以及參與有助於成長與發展的各種活動。市府與SacRT合作支持RydeFreeRT，不僅可以幫助家庭節省交通支出，也讓學生更方便前往學校、參加課後活動、打工及前往市內其他地點。

根據計畫規定，只要持有有效的RydeFreeRT卡，符合資格的學生即可免費使用SacRT整個大眾運輸網絡。學生搭乘公車時須出示乘車卡；搭乘輕軌時，若遇到查票人員要求，也須出示有效卡片。

2026至2027學年度的RydeFreeRT卡，目前可向參與計畫的學校辦公室、沙加緬度縣公共圖書館，以及SacRT客戶服務暨售票中心索取。民眾若要了解申請方式及計畫詳情，可查詢SacRT的RydeFreeRT計畫資訊。

市府指出，RydeFreeRT已成為當地數以千計家庭的重要交通資源。對沒有it's a wedn汽車、家長無法每天接送，或需要自行前往課後活動及打工場所的學生而言，免費大眾運輸不僅能降低家庭開支，也有助於擴大學生接觸教育、就業及社區資源的機會。