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灣區AI男裝租賃平台 汰樂獲台灣金舶獎

記者王湘涵／灣區報導
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鄭雅慈出席第八屆品牌金舶獎，獲頒「海外僑台商組」獎項。（汰樂提供）
鄭雅慈出席第八屆品牌金舶獎，獲頒「海外僑台商組」獎項。（汰樂提供）

AI摘要

文章摘要整理：

灣區AI男裝租賃平台汰樂獲金舶獎肯定，並與紐約洋基合作；公司除拓展海外品牌影響力，也計畫把會員穿後回饋轉為可商業化的數據資產。

灣區AI男裝租賃平台汰樂（Taelor）13日在台北獲頒第八屆品牌金舶獎「海外僑台商組」獎項，並與其他得獎企業前往總統府會晤副總統蕭美琴。汰樂近期也正式成為紐約洋基隊合作夥伴，共同創辦人暨執行長鄭雅慈（Anya）表示，公司下一步將發展「數據變現」，把消費者穿著回饋轉化為商業數據。

得獎企業前往總統府會晤副總統蕭美琴。（汰樂提供）
得獎企業前往總統府會晤副總統蕭美琴。（汰樂提供）

金舶獎由中華民國全國商業總會主辦，今年共表揚33家海內外傑出品牌企業。「海外僑台商組」共選出3家得獎企業，分別來自美國、越南及加拿大，汰樂為美國代表。

鄭雅慈接受專訪表示，品牌核心在於能否解決消費者問題，汰樂「從來不是一個賣衣服的公司」，真正提供的是「成功的機會」，透過AI及真人造型師為不擅長穿搭的忙碌男性挑選服裝，用行動證明「台灣人可以在海外做品牌」。

今年「海外僑台商組」有3家得獎企業，分別來自美國、越南及加拿大。鄭雅慈（左）開心...
今年「海外僑台商組」有3家得獎企業，分別來自美國、越南及加拿大。鄭雅慈（左）開心地說：「這個榮耀是大家的！」（汰樂提供）

這套模式也逐漸獲得美國主流品牌注意，近期與紐約洋基的合作正是由洋基主動接洽。她形容洋基是「全世界最好的運動品牌之一」；加上紐約消費者講求功能與效率，與汰樂客群相當契合。合作包括提供訂閱優惠，部分員工可獲得專業造型服務，未來也會規畫聯名商品。

除了租衣服務，汰樂另一項重要布局是朝「數據公司」發展。鄭雅慈解釋，一般電商可能知道衣服有沒有賣掉，卻未必知道穿過後的感受；汰樂會員則會回饋袖子太長、褲子太緊、材質是否舒適等資訊，形成傳統服裝品牌不易取得的「穿後數據」。

目前汰樂平台約有150個合作品牌、3萬件商品，同一件衣服由不同會員反覆租用，持續產生回饋。這些資料不僅讓AI更了解會員，也能協助品牌改善產品；鄭雅慈舉例，汰樂曾協助新光紡織旗下品牌FYNE進入美國市場，透過穿著回饋，更具體了解尺寸、版型等問題。

這些資訊也讓汰樂看到新的商機，鄭雅慈表示，公司計畫推動「數據變現」，並探索與OpenAI等大型AI及語言模型公司合作的可能。「AI時代，數據是黃金。」這些不易取得的真實使用數據，未來不只可協助服裝品牌掌握市場需求，也可能創造新的商業價值。

精華 FAQ

  • 汰樂在台北獲頒第8屆品牌金舶獎的「海外僑台商組」獎項，該組別共選出3家企業，汰樂代表美國獲獎，凸顯其在海外市場的品牌實力。

  • 汰樂不是單純賣衣服，而是用AI加真人造型師，替不擅長穿搭、又忙碌的男性挑選服裝，提供訂閱式租賃與造型服務，協助客戶提升形象與效率。

  • 汰樂透過會員回饋收集袖長、版型、舒適度等穿後數據，這些資料可協助品牌改良產品，也可能進一步對接AI與語言模型公司，創造新的商業收益。

灣區 洋基 越南

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