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北加台大校友合唱團 8月29日公演 唱盡跨文化思念

記者王湘涵／密爾比達報導
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北加州台大校友合唱團將於8月29日舉行2026年度公演《月湧江流》。（圖／北加州...
北加州台大校友合唱團將於8月29日舉行2026年度公演《月湧江流》。（圖／北加州台大校友合唱團提供）

AI摘要

文章摘要整理：

北加台大校友合唱團將於8月29日公演《月湧江流》，以杜甫詩句為意象，透過6個篇章、19首曲目與5種語言呈現跨文化思念與歲月流轉。

加州台大校友合唱團將於8月29日下午3點30分，在巴洛阿圖第一聯合衛理公會（First United Methodist Church of Palo Alto）舉行2026年度公演《月湧江流》，以六個篇章、19首曲目、五種語言，從杜甫筆下的一輪明月出發，串起跨越文化的思念與流轉的歲月。

今年公演主題取自杜甫《旅夜書懷》名句「星垂平野闊，月湧大江流」，在音樂總監暨指揮方玉山的構思下，「月」寄託思念，「江流」則象徵歲月流轉與生命延續，一個「湧」字將月的永恆與流水的流動結合，成為貫穿全場的意象。

演出分為「秋波若水」、「清泉飄歌」、「千里嬋娟」、「彎弓射月」、「佳節映月」及「星月交輝」六個段落，19首曲目橫跨中文、台語、英文、拉丁文及布農族語。以月寄情跨越文化，節目納入捷克歌劇作品〈月亮頌〉，透過不同文化對月亮的吟詠，延伸思念意象。

「月亮」除了是這次公演的主題，也隨著月份唱出不同故事。「佳節映月」以歌曲走過一年重要節日，從新年、情人節、母親節、中秋節一路到聖誕節；母親節選唱布農族語〈媽媽的眼睛〉，中秋節有〈月亮代表我的心〉，聖誕節則以〈Jingle Bells〉旋律搭配台語歌詞唱出〈歡喜聖誕節〉，節慶隨月份推進，也呼應「江流」象徵的歲月流轉。

今年《月湧江流》海報運用AI協助設計，四字草書則由團員親筆書寫。從事高科技產業的方玉山也關注AI音樂創作，認為人應主動接觸新科技，未來不排除嘗試AI創作的合唱曲；不過即使機器可以做得很好，他認為「手工」仍有更多細節與溫度。

《月湧江流》預售票20元、現場票25元，購票及演出資訊可至北加州台大校友合唱團網站查詢。

北加州台大校友合唱團多年來持續透過年度公演及社區藝文活動，推廣合唱藝術。（圖／北...
北加州台大校友合唱團多年來持續透過年度公演及社區藝文活動，推廣合唱藝術。（圖／北加州台大校友合唱團提供）

精華 FAQ

  • 公演《月湧江流》將於8月29日下午3點30分，在巴洛阿圖第一聯合衛理公會舉行，票價為預售20元、現場25元，相關資訊可上合唱團網站查詢。

  • 音樂總監方玉山從杜甫《旅夜書懷》取意，讓「月」象徵思念，「江流」象徵歲月流轉與生命延續，而「湧」字則把永恆與流動連結起來。

  • 整場分為6個段落、19首曲目，橫跨中文、台語、英文、拉丁文及布農族語，並納入捷克歌劇〈月亮頌〉；海報則用AI協助設計，團員親筆題寫草書。

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