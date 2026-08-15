IBM奧美登研究中心重劃 擬35英畝改工業園區 652英畝列開放空間

IBM奧美登研究中心2022年的景象。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西擬將空置的IBM奧美登研究中心重劃，35英畝轉為工業園區、652英畝列開放空間，但居民質疑程序過快。

如果市議會決定更新IBM 位於南聖荷西風景優美的辦公園區的區域劃分（zoning designations），那麼IBM奧美登研究中心的未來可能會在本月開始成形。

聖荷西信使報報導，根據提交給聖荷西市議會8月18日會議的報告，位於650 Harry Road的IBM奧美登研究中心（IBM Almaden Research Center，目前是空置狀態），占地687英畝，目前被劃為規劃開發區（Planned Development Zoning District）。

工作人員報告指出，待批准後，包括研究中心建築所在地在內的約35英畝土地將被劃為工業園區。另有約652英畝土地將劃為開放空間區。不同報告中關於開放空間的具體面積有所不同，且IBM仍擁有該地塊的全部所有權。

聖荷西規劃部門表示，工業園區的規劃用途，旨在服務各類工業用戶，例如研發、製造、組裝、測試和辦公場所。如果重新分區獲得批准，周邊開放空間的用途將截然不同。

工作人員報告指出，此類開放空間用地通常用於建造開放空間、公園、休閒區、步道、棲息地緩衝區、自然保護區和其他永久性開放空間。

IBM決定關閉奧美登研發中心，並已將員工轉移到幾哩外的矽谷實驗室（Silicon Valley Lab，位於聖荷西郊狼谷邊緣的555 Bailey Road），奧美登的地塊便空置出來。

重新分區提案已列入市議會下次會議的同意日曆（consent calendar）。同意日曆項目可以透過限時的公開辯論獲得快速投票。分區名稱的任何變更本身都不會導致場地重新開發或專案批准。任何具體提案都可能受到更廣泛的公眾審查。

一些聖荷西居民給市議會寫了電子郵件，表達了對這項提議的擔憂。弗農 (Jessica Vernon) 在8月11日發給市領導的電郵中寫道：這一要求比表面上看起來更加複雜和微妙。對於這種土地使用及其歷史對公眾和城市所代表的問題的嚴重性來說，同意日曆是一個不合適的論壇。

居民賽蒙斯（Abby Simons）敦促市議會將該項目從同意日曆中刪除。她說，這個議程項目需要由奧美登谷和大聖荷西社區居民公開討論。領導能力意味著深思熟慮的克制和對他人的尊重。

高緯環球(Cushman & Wakefield)向潛在新業主宣傳了該房產的可能益處。這家商業房地產公司的宣傳冊稱：此次發行為投資者提供了獨特的機會，可以在矽谷重新定位或重新開發規模獨特的房產。根據高緯環球的行銷資料，該研究中心總室內面積為54萬4500平方呎。