航站樓翻新…舊金山國際機場5大改善項目 總額達110億

舊金山國際機場當前的改善項目堪稱迄今為止規模最大的，涵蓋了從豪華貴賓室到核心物流設施的各個方面。（取材自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山國際機場正執行110億元改善計畫，涵蓋航站樓翻新、跑道更新、貨運擴建及高端旅客服務，分階段推進至2035年。

舊金山 紀事報報導，舊金山國際機場（SFO）作為西海岸客流量第二大的機場正經歷著日新月異的變化，其當前的項目堪稱迄今為止規模最大的，涵蓋了從豪華貴賓室到核心物流設施的各個方面。

作為一項持續至2035年、總額達110億元的巨型改善計畫的一部分，SFO正在對3號航站樓（Terminal 3）進行耗資26億元的翻新工程，該項目因新冠疫情 而推遲了四年。此外，還計畫新建三座貨運航站樓，旨在提高貨物運輸速度。隨著豪華旅遊業的持續繁榮，針對高消費旅客的眾多新貴賓室及其他服務也在籌備之中。一項大型跑道建設項目也是今年延誤加劇的原因之一，目前也在進行中。

SFO五大改善項目及其完工時間為：

1.3號航站樓翻新工程—造價︰26億元，啟用時間：第一階段將於2027年秋季啟用。

3號航站樓西側將增設新的安檢通道、餐廳、行李提取區及登機口配套設施，包括現有區域翻新和20萬平方呎的新建部分；一棟獨立的六層建築將設有新的休息室和辦公空間。

2.跑道建設—完工時間：2026年10月，造價：1.8億元。

SFO的1號右跑道已於3月關閉，用於重新鋪設路面和滑行道改造，工程包括安裝新照明設施和重新繪製地面標線。

3.貨運航站樓設施—總成本：5.39億元，啟用時間：2028年春季。

SFO正在建設三座大型新貨運設施，包括一座新倉庫和一棟五層辦公樓，總面積達31萬平方呎，並設有27個裝卸碼頭。此外，一座面積為9萬4800平方呎、配備26個裝卸碼頭的倉庫，以及一座面積為2萬3000平方呎的單層維護設施也正在規畫中。

4.私人航站樓—成本：暫未公布，啟用時間：9月30日開始招標，計畫於2028年底或之後投入運營。

該航站樓將允許富裕旅客繞過標準安檢程序，直接抵達配備專用安檢通道的豪華休息室，並可能乘坐專車前往商業航班登機口。

5.私人臥室、私密酒吧及更多休息室—成本：暫未公布，開放時間：2026年底、2027年。

上個月，1號和3號航站樓獲批引入「Wait N′ Rest」私人臥室服務，同時還將開設一家新私密酒吧。該服務讓旅客可在私人房間內休息，通常適用於中轉時間較短的情況。