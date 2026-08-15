調查：舊金山全現金購屋交易愈來愈多 高於全美平均

以全現金購屋的交易在舊金山都會區愈來愈普遍。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山全現金購屋交易近年明顯升溫，4到6月比率達30%，創歷史次高，且自2025年年中以來交易量已高於全美平均。

與美國其他地區相比，舊金山 過去以全現金購屋的交易並不多見，畢竟很少有買家能一口氣拿出180萬元在此地買下一棟房屋。不過，這種情況正在改變。

舊金山紀事報報導，根據房地產 網站Redfin的數據，今年4月到6月，舊金山都會區（含舊金山與聖馬刁縣）約有30%的房屋是以全現金交易，是Redfin自2011年三個月全現金購屋比率有紀錄以來的第二高，僅略低於今年的3月到5月。

事實上，自2025年年中以來，舊金山都會區的全現金房屋交易數量已高於全國平均，目前的全現金交易量約占全國全現金總交易量的28%。紀錄顯示，舊金山上一次出現這種情況是在2017年。

舊金山以全現金購屋變得愈來愈普遍，但在美國其他地區卻愈來愈少見。Redfin在今年稍早的一份報告中指出，由於美國大部分地區的房市降溫，買家沒有動力使用現金報價來提高競爭力。

儘管不斷調升的房貸利率 和不穩定的就業市場讓中等收入購屋者望而卻步，但人工智慧的蓬勃發展卻持續為一些科技工作者和投資者帶來巨額財富。這些手握巨額資金的購屋者，在灣區最昂貴的社區裡競相爭奪為數不多的房地產。

人們對舊金山房屋的強烈需求正在消耗當地待售的獨棟屋和康斗公寓庫存，庫存量已降至疫情前的最低程度。截至今年6月底，舊金山只剩750筆待售房屋，低於3月的近1000筆和去年6月底的1220筆。

由於中等和更低價位的房屋交易不如豪宅和豪華公寓容易，一些屋主已暫時撤回其房源，進一步降低了舊金山的房屋庫存量。房地產經紀人也表示，因為舊金山房價近來飆升，願意出售房屋的屋主也愈來愈少。