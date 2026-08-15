我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航2班機「用同一航班號」險相撞 管制員緊急用1招區分避災

劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 驚傳身亡

調查：舊金山全現金購屋交易愈來愈多 高於全美平均

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以全現金購屋的交易在舊金山都會區愈來愈普遍。（美聯社）
以全現金購屋的交易在舊金山都會區愈來愈普遍。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山全現金購屋交易近年明顯升溫，4到6月比率達30%，創歷史次高，且自2025年年中以來交易量已高於全美平均。

與美國其他地區相比，舊金山過去以全現金購屋的交易並不多見，畢竟很少有買家能一口氣拿出180萬元在此地買下一棟房屋。不過，這種情況正在改變。

舊金山紀事報報導，根據房地產網站Redfin的數據，今年4月到6月，舊金山都會區（含舊金山與聖馬刁縣）約有30%的房屋是以全現金交易，是Redfin自2011年三個月全現金購屋比率有紀錄以來的第二高，僅略低於今年的3月到5月。

事實上，自2025年年中以來，舊金山都會區的全現金房屋交易數量已高於全國平均，目前的全現金交易量約占全國全現金總交易量的28%。紀錄顯示，舊金山上一次出現這種情況是在2017年。

舊金山以全現金購屋變得愈來愈普遍，但在美國其他地區卻愈來愈少見。Redfin在今年稍早的一份報告中指出，由於美國大部分地區的房市降溫，買家沒有動力使用現金報價來提高競爭力。

儘管不斷調升的房貸利率和不穩定的就業市場讓中等收入購屋者望而卻步，但人工智慧的蓬勃發展卻持續為一些科技工作者和投資者帶來巨額財富。這些手握巨額資金的購屋者，在灣區最昂貴的社區裡競相爭奪為數不多的房地產。

人們對舊金山房屋的強烈需求正在消耗當地待售的獨棟屋和康斗公寓庫存，庫存量已降至疫情前的最低程度。截至今年6月底，舊金山只剩750筆待售房屋，低於3月的近1000筆和去年6月底的1220筆。

由於中等和更低價位的房屋交易不如豪宅和豪華公寓容易，一些屋主已暫時撤回其房源，進一步降低了舊金山的房屋庫存量。房地產經紀人也表示，因為舊金山房價近來飆升，願意出售房屋的屋主也愈來愈少。

精華 FAQ

  • 今年4到6月，舊金山都會區約有30%的房屋以全現金成交，為Redfin自2011年有紀錄以來的第二高，僅略低於今年3到5月的水準。

  • 報導指出，AI產業帶來的財富效應讓科技工作者與投資者手握巨資，加上房貸利率偏高、就業不穩，使現金買家在高價市場更具優勢。

  • 截至6月底，舊金山待售房屋降至750筆，低於3月近1000筆與去年同期1220筆；部分屋主因中低價房較難成交而撤回房源，進一步壓低庫存。

房地產 舊金山 利率

上一則

北加沿海蒙多西諾縣 列「西部最佳退休地點」第7名

下一則

移民執法收緊 ACoM：衝擊小鎮 缺工、學校、經濟受影響

延伸閱讀

舊金山當前房價 比金融危機時高逾100萬

舊金山當前房價 比金融危機時高逾100萬
芝房市競爭白熱化 現金買家橫掃市場 擊敗需貸款首購族

芝房市競爭白熱化 現金買家橫掃市場 擊敗需貸款首購族
舊金山買斷租約潮 房東竟出價12萬請租客搬走

舊金山買斷租約潮 房東竟出價12萬請租客搬走
灣區房銷售速度快 待售屋年減17.4%

灣區房銷售速度快 待售屋年減17.4%
加州大城租房划算 比買房年省10萬元

加州大城租房划算 比買房年省10萬元

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

2026-08-10 20:23
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了