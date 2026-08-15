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移民執法收緊 ACoM：衝擊小鎮 缺工、學校、經濟受影響

記者李怡／舊金山報導
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ACoM會議專家指出，聯邦移民政策持續收緊，其影響已逐漸深入到美國小鎮與鄉村社區...
ACoM會議專家指出，聯邦移民政策持續收緊，其影響已逐漸深入到美國小鎮與鄉村社區。（記者李怡/翻攝）

AI摘要

文章摘要整理：

聯邦移民政策持續收緊，使依賴移民維持人口、勞動力與學校的小鎮，面臨缺工、經濟放緩及社區信任受損等連鎖衝擊。

聯邦移民政策持續收緊，影響已不只集中在美墨邊境或大城市，也逐漸深入美國小鎮與鄉村社區。美國社群媒體（ACoM）14日舉行「嚴厲打擊，放緩移民：聯邦移民政策如何重塑美國小鎮」線上簡報會，多名移民、社會學及地方社區專家指出，過去20年來，不少人口流失的小城鎮仰賴移民補充勞動力、維持學校學生人數及支撐地方商業。如今移民政策趨嚴，影響已擴及雇主、學校、宗教團體、執法部門和移民家庭。

上線參與討論的專家有︰路易斯安那州立大學社會學教授Tim Slack、全國移民論壇總裁兼執行長Jennie Murray、Welcoming America執行主任Rachel Perić，以及愛阿華州Storm Lake前警察局長Mark Prosser和俄亥俄州Springfield中央基督教會主任牧師Carl Ruby等人。

會中專家指出，過去20年，美國許多小城鎮原本面臨人口老化、年輕人口外移以及勞動力不足等問題，移民人口的到來在一定程度上填補了人口與勞動力缺口。移民不僅進入當地就業市場，也開設商店和企業、讓子女進入當地學校，並參與宗教及社區活動，逐漸成為部分小鎮維持人口與經濟的重要力量。

隨著聯邦移民政策日益嚴格，這些高度依賴移民人口的地方也開始面臨新的壓力。當移民家庭因身分、執法或遣返風險而感到不安時，影響可能從家庭本身向外擴散至雇主、學校、教會及地方政府。對原本就面臨招工困難的小城鎮而言，移民人口減少或不敢正常工作、消費和參與社區生活，也可能進一步加劇勞動力短缺及人口下降問題。

這類變化同樣對地方執法帶來挑戰。移民執法主要屬於聯邦層級，但地方警察仍須維持日常治安並與居民建立信任。當移民社區擔心與政府部門接觸可能帶來身分方面的風險，地方警察、宗教團體及社區組織如何維持居民信任，也成為小型城市必須面對的課題。

與會專家討論顯示，對許多原本依靠新移民重新注入人口與經濟活力的美國小鎮而言，如何在新的聯邦移民政策環境下維持勞動力、公共服務與社區穩定，已成為地方政府與居民接下來必須共同面對的現實問題。

ACoM會議專家指出，聯邦移民政策持續收緊，其影響已逐漸深入到美國小鎮與鄉村社區...
ACoM會議專家指出，聯邦移民政策持續收緊，其影響已逐漸深入到美國小鎮與鄉村社區。（記者李怡/翻攝）

精華 FAQ

  • 簡報會聚焦聯邦移民政策如何重塑美國小鎮，特別是政策收緊後，對勞動力、學校、地方商業、宗教團體與執法合作造成的連鎖影響。

  • 因為不少小鎮長期面臨人口老化、年輕人外移與勞動力不足，移民補上工作缺口，也帶來家庭、消費與子女入學，支撐地方經濟與社區活力。

  • 移民家庭若因遣返或身分風險而不安，可能減少工作、消費與參與社區；這會加劇雇主缺工、學校招生下滑、商業受挫，並讓地方執法更難建立信任。

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