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挺過地震… 列治文市立游泳館百年 灣區最古老室內泳池

編譯組／綜合報導
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建於1926年的列治文市立游泳館，在當地大眾口中被親切地稱為Richmond Plunge，可能是灣區現存最古老的室內游泳池。（取材自列治文市府官網）

AI摘要

文章摘要整理：

列治文市立游泳館Richmond Plunge建於1926年，歷經失修、地震與關閉危機後，在居民支持與修復下於2010年重開，並迎來100周年。

SFGATE新聞網報導，建於1926年的列治文市立游泳館（Richmond Municipal Natatorium），在當地大眾口中被親切地稱為Richmond Plunge，可能是灣區現存最古老的室內游泳池。

Richmond Plunge屹立了一個世紀。它挺過了多年的年久失修、洛馬普列塔（Loma Prieta）大地震，以及長達九年被迫關閉。如今的Richmond Plunge人氣依舊不減，並於今年迎來落成100周年。

這座建築能完好留存，很大程度上得歸功於當地居民的堅持。即便在當初牆體面臨坍塌危機時，他們也堅決反對將其關閉。

Richmond Plunge的誕生，源於一場美麗的意外。當年，富裕的地主尼科爾（John Nicholl）在一塊土地上進行鑽探，希望能找到石油，沒想到卻掘出了一口淡水泉。他隨後將這塊土地贈予市政府，市府便利用這筆資源興建了列治文市立游泳館。當時建造費用僅為12萬5000元。

泳池開放後立即引發轟動，營運僅六個月便迎來了8萬名訪客。在Richmond Plunge營運初期，孩子們只需花費10美分就能在池裡度過一個下午。

儘管深受世代家庭喜愛，Richmond Plunge仍敵不過歲月侵蝕，自1976年起便因結構損耗面臨報廢危機，所幸在居民抗議下暫時保留。然而，1989年的洛馬普列塔大地震使其走向破敗邊緣；到了1997年，牆體更出現10呎裂縫與鋼筋外露。熱心的支持者隨即組織信託基金籌款，並拍攝紀錄片「歷史的時間流逝」（The Plunge: Time Laps Through History）發聲。這期間泳池雖掛著「泳客自負風險」的告示維持開放，但隨著2001年支撐牆出現嚴重鼓起，這座歷史泳池最終無奈宣告關閉。

當建築師哲西（Todd Jersey）在KQED電視台上偶然看到「歷史的時間流逝」時，Richmond Plunge已經關門大吉。他在接受SFGATE採訪時回憶道，當時的修復工作已經停滯不前；另一家建築事務所給Richmond Plunge的維修開出了1200萬元的價格。

哲西認為他只需花費150萬元就能修復這棟建築。他提出願意提供義工服務（pro bono），隨後列治文市便與他簽約，讓他加入了這個項目。最終的項目花費約700萬元。

Richmond Plunge於2010年重新開放，並迅速恢復了其作為社區核心的地位。

精華 FAQ

  • 因為它建於1926年，可能是灣區現存最古老的室內游泳池之一，且保存超過1個世紀，見證了當地社區發展與公共設施的歷史變遷。

  • 它曾因年久失修在1976年陷入報廢危機，也受1989年洛馬普列塔地震重創，2001年因支撐牆嚴重鼓起而關閉，前後停用長達9年。

  • 建築師Todd Jersey看到相關紀錄片後加入修復，原估1,200萬元的工程最後約花700萬元完成，並於2010年重新開放，恢復社區核心地位。

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