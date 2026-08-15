以性交易誘騙 洛杉磯男女涉加州南北2地持槍搶劫被捕
洛杉磯一對男女被指在網上刊登性交易廣告誘騙男子，隨後持槍搶劫，並因聖利安住與洛杉磯兩地相似案件遭起訴與逮捕。
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洛杉磯一對男女被指在網上刊登性交易廣告誘騙男子，隨後持槍搶劫，並因聖利安住與洛杉磯兩地相似案件遭起訴與逮捕。
據「信使報」（Mercury News）報導，法庭紀錄顯示，一對來自洛杉磯（Los Angeles）的男女被指控在加州南北兩地採用相同的簡單伎倆誘騙男性：在網上發布性交易廣告，屆時則持槍搶劫受害者。
現年23歲的洛杉磯居民薩米（Nafis Sami）和德羅尼（Madison Droney）被指控於去年2月在東灣聖利安住（San Leandro）的一處公寓樓內搶劫一名男子並企圖劫車，在阿拉米達縣被起訴。據當局稱，在2月9日搶劫案發生一周後，兩人在洛杉磯被捕，並因涉嫌一起類似犯罪被起訴，該案涉及在一家汽車旅館設下陷阱。
位於Estabrook Circle的聖利安住公寓區，去年4月曾發生過一起在類似情況下發生的槍擊案。當時一名男子在與他認為偷走自己汽車的人對峙時，腿部中彈。當局稱，現場的一輛車登記在一名涉嫌從事性工作的人員名下，而2月9日搶劫案的嫌疑人正是使用了該女子的停車位。
據警方稱，在2月9日這起搶劫案中，受害男子被引導至公寓樓，隨後向該女子支付了200元，並將款項轉入她名為「Trophy Droney」的Cash App帳戶。隨後，搶劫犯出手行凶，搶走了受害者價值約2000元的錢包和槍枝。據報導，受害者當時未穿褲子倉皇逃離，待確認安全後返回，卻發現自己的車輛已被翻得亂七八糟。
洛杉磯受害者經歷的遭遇則更為令人心碎。警方稱，他在安排好一次「有償性服務」約會後，來到一家酒店，卻被一名男子持槍抵住嘴部並押入洗手間實施搶劫。法庭紀錄顯示，德羅尼和薩米最初被認定為該案的嫌疑人，隨後聖利安住警方注意到這兩起案件之間的相似之處，從而導致東灣地區提出了刑事指控。
據警方稱，德羅尼曾與一名居住在Estabrook Circle的疑似性工作者有過聯繫。她和薩米目前被關押在洛杉磯縣監獄，尚未前往灣區就阿拉米達縣搶劫案出庭受審。
警方指兩人先在網上發布性交易廣告，引誘男子前往指定地點，再由同夥持槍控制並行搶，手法在加州南北兩地都疑似重複使用。 受害男子先支付200元並轉帳到對方Cash App，之後遭搶走約2000元的錢包和槍枝，還在幾乎未穿褲子的情況下逃離現場。 23歲的薩米與德羅尼已在洛杉磯被捕，並被指涉類似汽車旅館案件；兩人現關押在洛杉磯縣監獄，尚未到阿拉米達縣就案出庭。
精華 FAQ
警方指兩人先在網上發布性交易廣告，引誘男子前往指定地點，再由同夥持槍控制並行搶，手法在加州南北兩地都疑似重複使用。
受害男子先支付200元並轉帳到對方Cash App，之後遭搶走約2000元的錢包和槍枝，還在幾乎未穿褲子的情況下逃離現場。
23歲的薩米與德羅尼已在洛杉磯被捕，並被指涉類似汽車旅館案件；兩人現關押在洛杉磯縣監獄，尚未到阿拉米達縣就案出庭。
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