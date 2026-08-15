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以性交易誘騙 洛杉磯男女涉加州南北2地持槍搶劫被捕

編譯組／綜合報導
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一對來自洛杉磯的男女被指控在加州南北兩地採用相同伎倆誘騙男性：在網上發布性交易廣...
一對來自洛杉磯的男女被指控在加州南北兩地採用相同伎倆誘騙男性：在網上發布性交易廣告，屆時則持槍搶劫受害者；示意圖。（取材自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯一對男女被指在網上刊登性交易廣告誘騙男子，隨後持槍搶劫，並因聖利安住與洛杉磯兩地相似案件遭起訴與逮捕。

據「信使報」（Mercury News）報導，法庭紀錄顯示，一對來自洛杉磯（Los Angeles）的男女被指控在加州南北兩地採用相同的簡單伎倆誘騙男性：在網上發布性交易廣告，屆時則持槍搶劫受害者。

現年23歲的洛杉磯居民薩米（Nafis Sami）和德羅尼（Madison Droney）被指控於去年2月在東灣聖利安住（San Leandro）的一處公寓樓內搶劫一名男子並企圖劫車，在阿拉米達縣被起訴。據當局稱，在2月9日搶劫案發生一周後，兩人在洛杉磯被捕，並因涉嫌一起類似犯罪被起訴，該案涉及在一家汽車旅館設下陷阱。

位於Estabrook Circle的聖利安住公寓區，去年4月曾發生過一起在類似情況下發生的槍擊案。當時一名男子在與他認為偷走自己汽車的人對峙時，腿部中彈。當局稱，現場的一輛車登記在一名涉嫌從事性工作的人員名下，而2月9日搶劫案的嫌疑人正是使用了該女子的停車位。

據警方稱，在2月9日這起搶劫案中，受害男子被引導至公寓樓，隨後向該女子支付了200元，並將款項轉入她名為「Trophy Droney」的Cash App帳戶。隨後，搶劫犯出手行凶，搶走了受害者價值約2000元的錢包和槍枝。據報導，受害者當時未穿褲子倉皇逃離，待確認安全後返回，卻發現自己的車輛已被翻得亂七八糟。

洛杉磯受害者經歷的遭遇則更為令人心碎。警方稱，他在安排好一次「有償性服務」約會後，來到一家酒店，卻被一名男子持槍抵住嘴部並押入洗手間實施搶劫。法庭紀錄顯示，德羅尼和薩米最初被認定為該案的嫌疑人，隨後聖利安住警方注意到這兩起案件之間的相似之處，從而導致東灣地區提出了刑事指控。

據警方稱，德羅尼曾與一名居住在Estabrook Circle的疑似性工作者有過聯繫。她和薩米目前被關押在洛杉磯縣監獄，尚未前往灣區就阿拉米達縣搶劫案出庭受審。

精華 FAQ

  • 警方指兩人先在網上發布性交易廣告，引誘男子前往指定地點，再由同夥持槍控制並行搶，手法在加州南北兩地都疑似重複使用。

  • 受害男子先支付200元並轉帳到對方Cash App，之後遭搶走約2000元的錢包和槍枝，還在幾乎未穿褲子的情況下逃離現場。

  • 23歲的薩米與德羅尼已在洛杉磯被捕，並被指涉類似汽車旅館案件；兩人現關押在洛杉磯縣監獄，尚未到阿拉米達縣就案出庭。

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