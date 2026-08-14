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男涉入室刺死68歲翁 國安部指是非法移民

編譯廖宜怡／綜合報導
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來自委內瑞拉的非法移民伊利亞特-瓦德茲被控在東灣瑪蒂尼茲入室盜竊並刺死68歲屋主...
來自委內瑞拉的非法移民伊利亞特-瓦德茲被控在東灣瑪蒂尼茲入室盜竊並刺死68歲屋主。（瑪蒂尼茲警方提供）

東灣瑪蒂尼茲（Martinez）一名男子被控入室盜竊並刺死68歲屋主，但他12日出庭時拒絕認罪。目前，美國國土安全部（Department of Homeland Security）已介入此案，將該嫌列為「非法移民罪犯」。

灣區ABC7電視台報導，嫌犯伊利亞特-瓦德茲（Marcos Iriarte-Valdez）本月6日駕駛一輛灰色休旅車出現在瑪蒂尼茲Francis Court，被監視攝影機拍到。調查人員表示，影片顯示，伊利亞特-瓦德茲身穿一件戰術背心（tactical vest），下車後戴上口罩。

瑪蒂尼茲警方表示，68歲的屋主史都華（Todd Stewart）在嫌犯進入屋內盜竊時與他發生衝突，史都華隨後在前院遭嫌犯刺殺身亡。不久後，嫌犯在作案現場附近被捕，事件震驚了當地社區。

12日提審時，伊利亞特-瓦德茲拒不認罪。

康曲柯士達縣地檢長貝克頓（Diana Becton）接受採訪時說：「我們將秉持嚴謹公正的態度，全力追究伊利亞特-瓦德茲犯下的這起駭人聽聞暴力罪行的責任。」

與此同時，聯邦當局已介入此案，證實嫌犯並非美國公民。

國土安全部發出聲明說：「美國移民和海關執法局（ICE）已對伊利亞特-瓦德茲發出拘留令，他是一名來自委內瑞拉、擁有西班牙國籍的非法移民罪犯。」

法庭紀錄顯示，伊利亞特-瓦德茲因與今年稍早在奧倫達（Orinda）發生的一系列入室盜竊案有關，遭康曲柯士達縣起訴。檢方稱，他上周正處於審前釋放期，但4日因涉嫌違反居家監禁規定被捕。

根據法庭紀錄，在史都華遇害的前一天，即5日，伊利亞特-瓦德茲在自己的擔保下被釋放。一天後，史都華就遭到毒手。

根據ABC7電視台的報導，一位史都華家的友人透露，事發時，史都華正在自家車庫內工作，他試圖阻止伊利亞特-瓦德茲盜竊，遭不幸被殺害。

針對此事，白宮「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）13日猛烈抨擊加州州長紐森（Gavin Newsom），稱紐森必須對受害者在家門口遭殘忍殺害一事負責。

霍曼在電視節目Fox & Friends中說：「這起謀殺事件完全是加州的庇護政策造成的。這個人之所以會死，是因為州長紐森及其政府將政治，包括對川普總統的仇恨，置於公共安全之上。」

精華 FAQ

  • 嫌犯Marcos Iriarte-Valdez涉嫌入室盜竊時，與68歲屋主Todd Stewart發生衝突，屋主在前院遭刺死。警方指出，他案發後不久即在現場附近被捕。

  • 國土安全部表示，ICE已對他發出拘留令，並指稱他是來自委內瑞拉、擁有西班牙國籍的非法移民罪犯，明確證實他並非美國公民。

  • 白宮邊境沙皇Tom Homan把命案歸咎於加州庇護政策，批評州長紐森把政治置於公共安全之上，認為受害者的死亡反映出執法與移民政策爭議。

國土安全部 非法移民

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