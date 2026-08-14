我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

聖荷西獨立警察監查官8月底離職 監督權爭議再起

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西市長馬漢表示，將在全國範圍內尋找下一任獨立警察監察官。（記者龔玥╱攝影）
聖荷西市長馬漢表示，將在全國範圍內尋找下一任獨立警察監察官。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西獨立警察監察官奧布里將於9月1日退休，市府啟動全國徵才並由懷特暫代職務，也使警察監督權限不足的爭議再度浮現。

聖荷西獨立警察監察官（Independent Police Auditor）奧布里（Eddie Aubrey）宣佈將於本月底退休，正式離任日期為9月1日。這項消息距離外界得知他被市府安排行政休假僅一周，突如其來的人事變動引發南灣司法改革及警察監督倡議人士關注。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，市府將在全國範圍內尋找下一任獨立警察監察官。在新任人選確定之前，現任副獨立警察監察官懷特(Dwight White)將暫時負責該辦公室的運作。

馬漢在聲明中表示，信任與透明度有助於維護公共安全，而獨立警察監察官正是維持兩者的重要角色。他也感謝奧布里為聖荷西提供的服務，並呼籲關心司法與警察問責的人士申請這一職位。

奧布里的突然離任，在南灣司法改革倡議人士之間引發疑問。亞洲法律聯盟（Asian Law Alliance）表示，目前比以往任何時候都更需要「完整且全面的透明度」。市府應讓獨立警察監察辦公室真正發揮監督作用。

奧布里上任前，已累積多年警察監督及內部調查經驗。接任臨時領導工作的懷特此前曾擔任沙加緬度監察長。他表示，在領導辦公室期間，將盡力維持現有工作的連續性。

聖荷西獨立警察監察辦公室成立於1993年，主要任務是從平民角度監督聖荷西警察局（SJPD）對警員涉嫌不當行為的內部調查，確保相關調查完整、徹底且公平。然而，近年來，這個辦公室也逐漸成為聖荷西警察改革爭議的焦點。改革人士長期認為，監察官現有的調查權限過於有限，限制了辦公室真正發揮監督作用的能力。

如今，隨著奧布里突然宣佈退休，獨立警察監察辦公室再次面臨領導層更替，也讓長期存在的警察監督權限爭議重新受到關注。

隨著市府啟動全國招聘程式，誰將成為下一任聖荷西獨立警察監察官，以及新任監察官是否會推動擴大監督權限，都可能成為聖荷西未來警察改革的重要觀察焦點。

精華 FAQ

  • 奧布里將於本月底退休，正式離任日期為9月1日。市府在新任人選確定前，先由現任副獨立警察監察官懷特暫時負責辦公室運作。

  • 馬漢表示，市府將在全國範圍內尋找下一任獨立警察監察官，並強調信任與透明度對公共安全很重要，也呼籲關心問責的人士踴躍申請。

  • 因為獨立警察監察辦公室長期被改革人士認為權限不足，難以充分監督SJPD的內部調查。奧布里突然離任後，外界更關注新任者是否推動擴權。

退休 聖荷西

上一則

Costco披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招 「隱藏吃法」更酥脆還免久等

下一則

不只槍彈 無人機、熨斗、球棒也是郵輪違禁品

延伸閱讀

南韓張潤基殺人案爭議 警方將導入親屬迴避制

南韓張潤基殺人案爭議 警方將導入親屬迴避制
紐約市長夫人赴中東 市警護航？NYPD卻1句話撇清

紐約市長夫人赴中東 市警護航？NYPD卻1句話撇清
舊金山警誤捕+暴力壓制被認定違規 受害男去世後獲清白

舊金山警誤捕+暴力壓制被認定違規 受害男去世後獲清白
金山市長新創辦公室主任 華裔潘優芬出任

金山市長新創辦公室主任 華裔潘優芬出任
社區反彈 聖荷西1學區暫緩與反墮胎醫療機構合作

社區反彈 聖荷西1學區暫緩與反墮胎醫療機構合作

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

2026-08-10 20:23
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲