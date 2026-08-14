勞力士蒙特瑞賽車嘉年華 日系傳奇跑車集結

最前排包括西班牙印第賽車冠軍帕洛（Alex Palou）駕駛的本田動力達拉拉（Dallara）IndyCar。（主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 2026年勞力士蒙特瑞賽車嘉年華以日本性能車為主題，在拉古納塞卡集結多款經典與冠軍賽車，並加入二輪表演圈，成為蒙特瑞汽車周焦點。

2026年勞力士蒙特瑞賽車 嘉年華（Rolex Monterey Motorsports Reunion）12日在拉古納塞卡賽道（WeatherTech Raceway Laguna Seca）揭幕。今年以「日本性能車」（Japanese Performance）為主題，多輛代表日本賽車運動巔峰的經典賽車與世界冠軍賽車在賽道上罕見集結，成為年度蒙特瑞汽車周焦點之一。

主辦單位13日公布的合照中，最前排包括西班牙印第賽車冠軍帕洛（Alex Palou）駕駛的本田 動力達拉拉（Dallara）IndyCar，兩側分別是搭載轉子引擎的馬自達767B，以及曾贏得利曼24小時耐力賽的豐田 Gazoo Racing TS050 Hybrid原型賽車。

展出車輛與機車由博物館、私人收藏家及汽車製造商提供，呈現日本品牌多年來在賽車技術與設計上的創新。觀眾也可在維修區近距離欣賞車輛與閱讀其比賽歷史。

活動素以讓歷史賽車重返賽道、按原本競賽方式馳騁聞名。今年除四輪賽車外，也擴大至二輪賽事。六位仍在世的美國世界冠軍GP車手羅伯茲（Kenny Roberts）、史賓塞（Freddie Spencer）、勞森（Eddie Lawson）、雷尼（Wayne Rainey）、史旺茲（Kevin Schwantz）與羅伯茲二世（Kenny Roberts Jr.）重返拉古納塞卡，騎乘經典賽車進行表演圈。

灣區華人汽車愛好者Aaron Yan表示，許多車迷最早接觸賽車文化，正是透過本田、豐田、馬自達與日產等品牌。「平常很少有機會一次看到這麼多不同年代、不同賽事的日系賽車，看到小時候和漫畫、動畫里一模一樣的賽車，真是實現童年的夢想。」

Aaron表示，他最興奮的事是轉子引擎的馬自達賽車，當年憑藉這一突破性的科技，日系賽車在世界級賽場上嶄露頭角。