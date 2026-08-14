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跨灣區9縣 聖荷西州大BayPass 8月15日上路

記者王湘涵╱聖荷西報導
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聖荷西州大Clipper BayPass將於8月15日正式生效，符合資格的全職及...
聖荷西州大Clipper BayPass將於8月15日正式生效，符合資格的全職及兼職學生，可不限次數搭乘BART、Caltrain等灣區大眾運輸。（聖荷西州大官網）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西州大15日起全面啟用BayPass，約32,000名全職與兼職學生可跨灣區搭乘多種大眾運輸，藉此降低通勤與實習交通成本。

聖荷西州立大學（SJSU）學生搭乘大眾運輸的範圍即將從南灣擴大至整個灣區，聖荷西州大全面導入的Clipper BayPass將於15日正式生效，符合資格的全職及兼職學生，可不限次數搭乘BART、Caltrain、VTA、AC Transit等大眾運輸服務，適用範圍涵蓋灣區九縣。

根據NBC灣區新聞報導，聖荷西州大學生13日起已可申請BayPass，這項計畫涵蓋約32,000名學生，除方便往返校園，也希望降低學生前往各地實習及工作的交通成本，增加就業機會。學生搭乘時不需另付單次車資，計畫經費則透過學生繳交的校園相關費用共同負擔，每人一年約49美元。

聖荷西州大表示，BayPass適用於灣區多個交通系統，除了BART、Caltrain、VTA及AC Transit，也包括舊金山Muni、SamTrans及多項公車、鐵路和渡輪服務，學生只要使用綁定BayPass的Clipper卡，即可不限次數搭乘。

不過，並非所有灣區交通工具都納入BayPass，包括ACE、Capitol Corridor、Amtrak、Highway 17 Express及舊金山纜車等不在適用範圍內，停車及共享單車等費用也不包括在內。

聖荷西州大並非首次參與BayPass計畫。大都會交通委員會（MTC）自2022年起進行第一階段試辦，當時聖荷西州大約有7000名學生獲得BayPass，另有舊金山州大、柏克萊加大及聖塔羅莎初級學院（Santa Rosa Junior College）等學校參與；這次則擴大至符合資格的全職及兼職學生。

大都會交通委員會對第一階段計畫的評估顯示，在聖荷西州大、舊金山州大及柏克萊加大，取得BayPass的學生平均搭乘大眾運輸次數增加30%，使用不同交通系統的跨系統行程增加163%；約九成受訪學生也表示，BayPass讓他們更容易前往灣區較少造訪的地方。

至於申請方式，學生必須使用19位數的新一代Clipper實體卡或手機版Clipper。過去聖荷西州大核發的10位數Clipper卡無法使用，Youth、Senior、RTC及Clipper START卡目前也無法綁定BayPass。校方表示，申請通常約需兩個工作天處理，只要學生每學期持續符合註冊資格，BayPass即可自動續用。

此外，先前核發的SmartPass將於9月1日起停用，已有SmartPass的學生仍須申請BayPass，以免交通福利中斷。Open University、Special Session學生及教職員目前則不在適用對象之列。

精華 FAQ

  • BayPass將於8月15日正式生效，適用範圍涵蓋灣區9縣。符合資格的SJSU全職與兼職學生，可在範圍內不限次數搭乘多數大眾運輸。

  • BayPass可用於BART、Caltrain、VTA、AC Transit、舊金山Muni、SamTrans，以及部分公車、鐵路和渡輪；但ACE、Capitol Corridor、Amtrak、Highway 17 Express與舊金山纜車不包含在內。

  • 學生需使用19位數的新一代Clipper實體卡或手機版Clipper綁定申請，通常約2個工作天完成。舊的10位數Clipper卡不能用，SmartPass也將於9月1日起停用。

灣區 聖荷西

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