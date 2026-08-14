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開發不斷 聖塔克拉拉市找停車位成挑戰 民眾：深夜還需步行返家

編譯組／綜合報導
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聖塔克拉拉居民為社區停車問題發愁，開發商稱只是施工階段的暫時現象。示意圖。（取自...
聖塔克拉拉居民為社區停車問題發愁，開發商稱只是施工階段的暫時現象。示意圖。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

聖塔克拉拉克拉拉區因大量住宅開發推升停車需求，居民抱怨找車位困難，市府則在住房供給與州法限制間尋求平衡。

聖荷西焦點」（San Jose Spotlight）報導，居住在Calle Del Mundo街和Calle De Luna街沿線的聖塔克拉拉（Santa Clara）居民表示，隨著開發項目持續重塑該市的克拉拉區（Clara District），尋找停車位已成為該社區面臨的最大挑戰之一。

有居民由於在附近找不到車位，常常將車停在離家好幾條街遠的地方，深夜下班要步行18分鐘回家；有些人每月支付150至300美元租用車庫停車位，而另一些人則只能在社區街道上繞圈尋找空位，同時擔心被開罰單或車輛被拖走。人們質疑聖塔克拉拉市針對新建住宅項目的停車要求是否跟上了城市發展步伐。

克拉拉區是李維球場（Levi's Stadium）附近的一處舊工業區，隨著市政府將倉庫和辦公空間改造為數千套新住宅，該地區已成為聖塔克拉拉市發展最快的社區之一。這個區域一直是市政府長期住房規畫的重點，目前有多個公寓開發項目已竣工、正在建設或即將入住。

第一選區市議員岡薩雷斯（Albert Gonzalez）表示，居民們在市議會會議上多次提出停車問題，市政府正在努力在增加住房供應與這一現實之間取得平衡。

克拉拉區的許多公寓項目距離公共運輸站點均在半英里範圍內，儘管如此，居民們仍依賴私家車上下班和處理日常事務。

聖塔克拉拉市的分區條例通常規定：單間公寓和一居室公寓需配備一個停車位，兩居室及以上公寓需配備兩個停車位。但位於主要公共運輸站點附近的項目（包括克拉拉區的項目）須遵守州法律，該法律優先於當地的停車要求。

2023年生效的州眾議會第2097號法案（AB 2097）通常禁止各市對距離主要公共運輸站點半哩範圍內的許多新開發項目設定最低停車位要求。州立法者批准該法案旨在降低住房建設成本、鼓勵公共運輸沿線開發，並簡化新建住宅的流程。

城市規畫文件顯示，克拉拉區各主要開發項目的停車位數量各不相同。負責建設Parkside項目的房地產投資公司Ensemble Real Estate Investments開發副總裁戈麥斯（Rob Gomez）表示，該項目將略微超過市政府對市場價住房的停車位要求，為未來的居民提供充足的停車位。

他承認施工暫時減少了項目周邊的街邊停車位，並表示理解居民為何感到沮喪。但他指出，Parkside的停車位供應是根據需求設計的，表示停車位不足的開發項目將難以出租。

精華 FAQ

  • 居民最常抱怨的是停車位不足，常得把車停到離家好幾條街外，深夜返家還要步行很久，也擔心街邊停車會被開單或拖走。

  • 因為克拉拉區多個新案位於主要公共運輸站點半哩內，2023年生效的AB 2097限制地方政府對這些項目設定最低停車位要求，市府因此受州法約束。

  • Parkside開發方表示，該案停車位配置是依需求設計，數量略高於市府對市場價住宅的要求；他們認為若停車位太少，未來出租也會更困難。

聖荷西

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