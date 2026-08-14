Art2 Foundation發起 烏干達—美國學生完成跨2大洲壁畫

非營利組織Art2 Foundation近日宣布，其首個國際藝術計畫「烏干達—美國校園壁畫交流計畫」圓滿完成。(Art2 Foundation提供)

AI摘要 文章摘要整理： Art2 Foundation完成首個國際校園壁畫交流計畫，串聯烏干達與美國學生共學共創，藉藝術討論永續、氣候與社會責任，並將成果帶上國際舞台。

非營利組織Art2 Foundation近日宣布，其首個國際藝術計畫，「烏干達—美國校園壁畫交流計畫」（Uganda–US Schools Mural Exchange Project）完成。這項計畫完成是基金會發展的重要里程碑，也標誌著Art2 Foundation進一步將「以藝術促進跨文化理解、全球協作與正向社會影響」的理念付諸實踐。

Art2 Foundation成立於矽谷 ，是一家501(c)(3)非營利機構，致力於透過藝術推動社會影響力。基金會連結來自不同文化背景的藝術家、社區與機構，以創造力為催化劑，圍繞著當今世界面臨的重要議題推動對話與行動。主要議題涵蓋環境永續發展、兒童教育，以及人工智慧時代日益加劇的社會不平等。

「烏干達—美國校園壁畫交流計畫」於2026年初啟動，是Art2 Foundation開展的首個國際項目。計畫將烏干達首都坎帕拉的學校與加州 非營利組織CompassPointMentorship連接，為兩個大洲的學生建立共同學習、交流與創作的平台。計畫不僅是由兩地學生共同創作以永續發展為主題的壁畫，更重視學生們共同學習與創作的過程。

烏干達和美國學生共同閱讀並討論美國科學家Hope Jahren所寫的「The Story of More」，從各自的生活出發，探討食物系統、氣候變遷、環境責任等議題，並思考個人和社區的行動如何與全球性挑戰產生關聯。在共同學習、文化交流和協作設計的基礎上，兩國學生共同完成了一幅跨越兩個大洲的壁畫，以藝術表達他們對於一個更加可持續、彼此連結並充滿希望的未來的共同願景。

計畫永續發展教育學生負責人Yijia(Jerry)Sun說：「透過學習永續發展的核心理念，加州和烏干達的學生更深入地了解了彼此的文化，也透過比較各自的日常生活經驗，共同探討了食物系統、氣候變遷和環境責任等議題。」

烏干達學生首先完成了壁畫的一半，並將作品運往美國。6月20日至21日，學生、家長、藝術家及社區成員齊聚史丹福大學共同完成壁畫的美國部分。活動期間也同期舉辦了以跨文化藝術表達為主題的Vessel藝術展。

歷經數月的跨國合作，計畫於今年7月在華盛頓迎來重要成果展示。在由國際兒童藝術基金會（ICAF）辦的第七屆世界兒童藝術節（7th World Children's Festival）上，來自美國和烏干達的學生向國際觀眾展示了最終完成的壁畫，並分享了作品背後的學習、文化交流與共同創作歷程。

作品曾在參議院及馬里蘭州議會展示，進一步將這項跨越國界的藝術合作帶入公共與社會交流空間，也呈現了藝術在推動國際理解與合作的可能性。從第一個項目走向更廣闊的國際合作。

非營利組織Art2 Foundation近日宣布，其首個國際藝術計畫「烏干達—美國校園壁畫交流計畫」圓滿完成。(Art2 Foundation提供)