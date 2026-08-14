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擴大50%… 舊金山弗蘭德康樂中心重開 健身遛娃好去處

記者李怡／舊金山報導
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SoMa唯一室內康樂中心重開，打球健身遛娃都有去處。（記者李怡╱攝影）
SoMa唯一室內康樂中心重開，打球健身遛娃都有去處。（記者李怡╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山SoMa的弗蘭德康樂中心重建後重開，場館擴大50%，新增雙籃球場、健身房、瑜伽室與兒童遊樂區，成為當地家庭重要的室內活動空間。

住在舊金山南市場區（SoMa）的家庭，今後又多了一個帶孩子打球健身的好去處。關閉兩年多的弗蘭德康樂中心（Eugene L. Friend Recreation Center）完成大規模重建，13日正式重新開放。新場館比過去大了50%，不僅把原來的一座籃球場增加至兩座，還加入健身房、瑜伽室和兒童遊樂區。這也是目前SoMa唯一的室內康樂中心。

康樂中心位於Harriet街77號，靠近第六街和Folsom街，正好位於SoMa Pilipinas菲律賓文化遺產區。對住在附近公寓的家庭來說，這裡最大的意義可能不是「多了一棟新建築」，而是終於多了一個不受舊金山陰冷、下雨天氣影響，孩子放學後也能活動的室內空間。

新場館約2萬5000平方呎，比原來擴大約一半。最明顯的改變就是籃球場從一座變成兩座，而且都是全尺寸球場。場地不只可以打籃球，也畫有排球、羽毛球和匹克球等不同運動的場線，中間還可以用活動隔牆分開，讓不同活動同時進行。

不愛打球的居民也有其他選擇。館內新設重量訓練室、瑜伽室和多功能活動空間；帶著年幼孩子前來的家長，則可以使用戶外兒童遊樂區。部分室內空間以大片落地玻璃連接戶外，天氣好的時候可以完全打開，未來也能用來舉辦社區聚會和節慶活動。

SoMa唯一室內康樂中心重開，打球健身遛娃都有去處。（記者李怡╱攝影）
SoMa唯一室內康樂中心重開，打球健身遛娃都有去處。（記者李怡╱攝影）

這座康樂中心原建於1990年，2002年以長期服務舊金山康樂及公園委員會的弗蘭德命名。隨著SoMa這些年新住宅增加、搬入的家庭愈來愈多，原來只有一座室內籃球場的老場館逐漸不敷使用。

舊館於2024年2月正式關閉拆除，經過約兩年半施工後重新亮相。整項工程耗資約6200萬元，資金包括2020年選民通過的健康與復甦債券、開發商影響費以及私人慈善資金。

13日開幕活動上，市長羅偉（Daniel Lurie）表示，康樂中心不只是運動的地方，也是孩子放學後與朋友見面、家庭參加平價活動以及鄰里建立連結的公共空間。

SoMa唯一室內康樂中心重開，打球健身遛娃都有去處。（記者李怡╱攝影）
SoMa唯一室內康樂中心重開，打球健身遛娃都有去處。（記者李怡╱攝影）

精華 FAQ

  • 新場館面積約2萬5000平方呎，從1座籃球場增至2座全尺寸球場，並加入重量訓練室、瑜伽室、多功能空間及戶外兒童遊樂區，功能更完整。

  • 它是目前SoMa唯一的室內康樂中心，能讓家庭在舊金山陰冷或下雨天仍有地方運動、帶孩子活動，也提供放學後聚會與社區交流空間。

  • 舊館在2024年2月關閉拆除，歷時約2年半後重開，整體工程耗資約6200萬元，資金來自2020年債券、開發商影響費與私人慈善資金。

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