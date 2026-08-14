舊金山可負擔住房保障法案 市長羅偉公開反對

舊金山1.2億元要不要專款蓋房？11月交選民決定。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山Prop I將於11月交由選民決定，是否把約1.2億元高價房地產轉讓稅專款投入可負擔住房；市長羅偉與警消工會反對，支持者則盼落實原本住房承諾。

舊金山 房租居高不下，可負擔住房人人都說需要，但一年約1.2億元的市府收入，究竟應該固定拿去蓋平價房，還是留在市府「大錢包」裡，用於警察、消防、急救等不同服務，11月將交由選民決定。

市長羅偉 （Daniel Lurie）13日公開反對可負擔住房提案Prop I，並與警察、消防員工會站在同一陣線，認為提案一旦通過，將讓市府一般基金每年少掉約1.2億元，壓縮公共安全及其他基本服務的財源。

Prop I又稱「可負擔住房保障法案」，資金來源要從2020年的另一個Prop I說起。當年舊金山選民通過提高高價房地產 交易的轉讓稅，針對1000萬元以上的房地產交易提高稅率。當時支持者主打將增加的收入用於可負擔住房，但由於相關規定並沒有法律約束力。這些收入最後進入市府通用基金，可用於警察、消防、公共衛生等各項市政服務。

今年11月的新Prop I，就是希望把這筆錢真正「鎖定」給住房。提案若獲選民通過，來自1000萬元以上房地產交易的相關轉讓稅收入，將設立專門基金，用於興建、購買和保存可負擔住房，以及預防居民陷入無家可歸。根據市主計長評估，涉及金額約為每年1.2億元。

羅偉反對的理由是：舊金山現在手頭並不寬裕，不能先把一大筆收入限定只能花在一個地方。他認為Prop I會在市府一般基金留下長期缺口，而一般基金正是居民撥打911後，警察、消防員和急救人員出勤等服務的重要財源。

舊金山警察和消防員工會也加入反對陣營，警告若每年固定抽走約1.2億元，市府未來面對預算困難時，公共安全服務可能受到影響。反對方同時質疑，即使把錢放入住房專款，也不能保證一定能因此蓋出更多可負擔住房。

支持Prop I的住房倡議人士則認為，這筆錢本來就應該回到住房。2020年選民支持提高豪宅及大型房地產交易稅時，許多選民正是希望藉此解決舊金山住房負擔問題，如今只是把當年的政策目的真正落實。

羅偉稱並非反對增加可負擔住房經費。他支持另一項11月住房提案Prop C，透過未來房產稅收入增長，逐步擴大舊金山住房信託基金。