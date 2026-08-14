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比進哈佛難…金山市府在職訓練計畫 今年1600人搶11名額

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山市政府一項在職訓練計畫，比進哈佛大學的門還窄，今年僅有11個名額，卻吸引了...
舊金山市政府一項在職訓練計畫，比進哈佛大學的門還窄，今年僅有11個名額，卻吸引了1600名申請者。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市府青年學者計畫今年以11個名額吸引1600人申請，競爭創下2008年創立以來最激烈紀錄，畢業後不少人能留任公部門。

要進舊金山市政府這一項在職訓練計畫，比進哈佛大學的門還窄，今年僅有11個名額，卻吸引了1600名申請者。

舊金山紀事報報導，2025年初，亞歷珊卓•黃（Alexandra Huynh）申請舊金山市政廳的青年學者項目，這是一個為期一年的全職項目，針對的是在職業生涯初期的公務員。儘管她擁有優異的學術背景，履歷表上列有多項實習經驗、國家級寫作獎以及史丹福大學美國研究專業的榮譽學位，但當她得知自己被這個競爭激烈的計畫錄取時，仍表示「難以置信」。

這項計畫最終為她贏得了一份在公共圖書館的正式工作。正是這條通往市政廳的就業管道，使得該計畫如此炙手可熱，最新一期僅有11個名額，卻吸引了1600名申請者。如此激烈的申請過程，正如現屆和往屆學員所說，既反映了人們對這項計畫的熱情，也反映了應屆大學畢業生就業市場的殘酷現實。

今年是這項計畫自2008年創立以來競爭最激烈的一年，入選者將加入港口、審計長辦公室和公共事業處等市政部門。入選者起薪為每小時35.65美元，無需豐富的政府工作經驗。選拔過程著重於論文、考試、社區服務、分析能力以及對了解大城市官僚機構運作機制的渴望。

如今黃已正式成為全職圖書館員，負責協調全市圖書館30棟建築和900多名員工的日常運作—這是一項看似不起眼卻至關重要的工作。「這對我來說是一次意義非凡的經歷，我通過這個項目結識的每個人都才華橫溢，他們都全心全意地為居民服務。」

對於一個提供諸如極端高溫期間的避暑中心、電腦知識普及活動和英語課程等服務的圖書館系統來說，這個職位至關重要。黃表示，她研究員生涯中最難忘的經驗是，在舊金山田德隆區發生兩起火災期間，主公共圖書館曾作為疏散中心，「那一刻，我真切地感受到自己作為研究員的工作是有意義的，因為我能親眼看到自己是如何幫助到人們的」。

根據舊金山人力資源部統計，約有一半的學員在計畫結束後繼續留在市政府工作，約65%的畢業生最終留在公家部門或非營利組織工作。

舊金山市立圖書館系統中的主圖書館內部一景。(取材自谷歌地圖)
舊金山市立圖書館系統中的主圖書館內部一景。(取材自谷歌地圖)

精華 FAQ

  • 因為今年只有11個名額，卻湧入1600名申請者，錄取率極低，競爭程度遠超一般職缺，也使外界形容其門檻甚至比進哈佛還窄。

  • 這是一個為期1年的全職項目，主要針對職涯初期的公務員。入選者可進入港口、審計長辦公室、公共事業處等部門，並有機會銜接正式公職。

  • 它提供進入市府體系的管道，起薪為每小時35.65美元，且不要求豐富政府經驗；同時也反映大學畢業生就業市場艱難，許多人把它視為穩定出路。

舊金山 哈佛大學 史丹福大學

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