南灣Baylands Park公園加拿大雁成群 鳥糞遍布草地

Baylands Park有成群的加拿大雁。（記者龔玥／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Baylands Park成群加拿大雁覓食戲水，成為公園特色。

Baylands Park成群加拿大雁覓食戲水，成為公園特色。 重點二： 大量雁群留下鳥糞，草地常見糞便影響遊客使用。

大量雁群留下鳥糞，草地常見糞便影響遊客使用。 重點三：公園需在保護野生動物與維持整潔間取得平衡。

位於南灣的桑尼維爾Baylands Park公園，擁有開闊草地、湖泊與步道，是不少居民散步、遛狗及帶孩子遊玩的熱門去處。公園內經常可以看到成群加拿大 雁（Canada geese）悠閒覓食、戲水，成為公園的一大特色。不過，數量龐大的加拿大雁也帶來另一個令人頭疼的問題–遍布草地的鳥糞。

走進公園，不少加拿大雁在草地和水邊活動，有的低頭覓食，有的在湖邊休息，畫面相當愜意。對許多遊客來說，這也是Baylands Park最吸引人的地方之一。

但只要仔細觀察，就會發現草地上隨處可見加拿大雁留下的糞便。尤其是在靠近水域、草地較為茂密的區域，遊客如果沒有留意腳下，很容易「踩雷」。

一名帶孩子到公園遊玩的居民表示，這裡的景色很好，空間也很大，孩子可以在草地上活動，公園裡還有兒童遊樂設施，是很適合家庭出遊的地方。不過，加拿大雁實在太多，「有時候根本不知道哪裡可以放心坐下來。」她說，帶小朋友來玩時尤其需要注意，孩子喜歡在草地上跑來跑去，一不小心就可能踩到鳥糞，鞋底沾上後也很難清理。

除了衛生問題，鳥糞也讓部分居民對在草地上野餐、休息有所顧慮。一名經常到Baylands Park散步的居民表示，自己很喜歡這裡的自然環境，也不反對加拿大雁存在，「但是數量如果太多，公園的使用體驗確實會受到影響。」

加拿大雁數量增加並非Baylands Park獨有的現象。這類鳥類適應城市及郊區環境的能力很強，對公園管理者而言，如何在保護野生動物與維持公共空間整潔之間取得平衡，是一項持續存在的管理挑戰。

Baylands Park本身最大的特色之一，就是讓居民可以在城市附近接觸自然。「如果可以讓鳥和人都舒服，當然最好。」他說。

對家庭遊客而言，兒童遊樂區也是Baylands Park的重要設施。孩子玩完遊樂設施後，往往會在附近草地奔跑，因此鳥糞問題更加容易被注意到。

不過，清理加拿大雁糞便並不是簡單的工作。加拿大雁活動範圍廣，而且會不斷回到有食物和水源的區域。即使清理過後，只要鳥群再次聚集，草地很快又可能出現新的糞便。

對Baylands Park的遊客來說，這裡依然是一個風景優美、適合親子活動和休閒散步的公園。只是，在享受自然景色的同時，遊客可能也需要多留意腳下。一名居民笑著說，現在來 Baylands Park，「第一件事是看風景，第二件事就是看地上。」