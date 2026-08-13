租用1.2萬平方呎空間 新超市進駐聖佩卓廣場

聖荷西聖佩卓廣場將迎來新的獨立雜貨店。（Google Maps）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖佩卓廣場將新增1.2萬平方呎獨立精品超市。

聖佩卓廣場將新增1.2萬平方呎獨立精品超市。 重點二： 超市主打生鮮與即食餐飲，補足市中心採買需求。

超市主打生鮮與即食餐飲，補足市中心採買需求。 重點三：隨住宅人口增加，新店最快將於2027年開幕。

聖荷西 市中心聖佩卓廣場(San Pedro Square)即將迎來一家新的獨立雜貨店。一家獨立精品超市計畫租用兩座住宅高樓底層約1.2萬平方呎的商業空間，預計為市中心居民帶來更多生鮮食品及即食餐飲選擇，也有望進一步帶動市中心商業活動。

聖荷西信使報報導，這家超市將進駐188 West St. James St.，目前超市名稱尚未公佈。這處住宅綜合項目由東、西兩座高樓組成。東側住宅塔樓共22層，提供337個住宅單位；西側塔樓20層，共有303個單位。

目前，這兩座住宅塔樓的未來用途也正在發生不同變化。項目的主要業主正在尋求出售西側塔樓內的公寓單位。另一方面，聖荷西聯合學區 則正在考慮購買整座東側塔樓，將其作為教職員及學區工作人員的員工住房。在這樣一個住宅人口持續增加的市中心區域，新超市的進駐也被視為填補當地日常採購需求的重要一步。

這家市場型超市將主打新鮮食品和即食餐飲，包括新鮮食品、三明治、沙拉吧、熱食吧、墨西哥 捲餅等，讓居民不必特地開車前往市中心以外的地區購買日常食品。

對聖荷西市中心而言，新的食品零售選擇具有一定吸引力。與人口規模相比，目前市中心的大型雜貨店選擇相對有限。全食超市(Whole Foods Market)於2014年開業，位於市中心西側邊緣；今年6月，櫻花市場(Sakura Market則)在South Market Street開幕，為市中心增加日式食品及亞洲食材選擇。

聖佩卓廣場本身已是聖荷西市中心重要的餐飲及休閒聚集地。隨著住宅、餐飲及零售項目逐步增加，當地正在從單純的辦公及娛樂區域，逐漸轉變為更具生活機能的城市社區。一家獨立精品超市的進駐，也可能為周邊其他商業空間帶來正面效應。居民增加、人流提高，再加上食品零售、餐飲等生活型商業進駐，有望進一步提升市中心的商業活力。

若施工及店面準備按計畫進行，這家新超市預計最快於2027年與聖荷西市中心居民見面。