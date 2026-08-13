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灣區富裕小鎮比德蒙被高犯罪屋崙包圍 面臨「取消」聲浪

編譯廖宜怡／綜合報導
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比德蒙是東灣一富裕小鎮，與包圍它的屋崙截然不同。（取自谷歌地圖）
比德蒙是東灣一富裕小鎮，與包圍它的屋崙截然不同。（取自谷歌地圖）

東灣比德蒙（Piedmont）是一個被屋崙完全包圍的小鎮，類似縣屬地插在屋崙市的一塊「飛地」，面積僅1.7平方哩，但與屋崙截然不同，這裡擁有房價數百萬美元的豪宅、高收入居民和不同的犯罪解決政策。

加州郵報（California Post）報導，根據最新美國人口普查數據，比德蒙擁有約1萬1000名居民，以白人為主，家庭收入中位數超過25萬美元，房價中位數約278萬美元，反觀屋崙家庭收入中位數僅10萬零1600美元，房價中位數也只有67萬9500美元。在政策上，比德蒙領導人專注管理和維持一個富裕的城鎮，屋崙則是一個進步政策的試驗場。

儘管比德蒙完全被屋崙包圍，但它仍擁有自己的警局、學校、公園和市政府。該市以住宅為主，超過95%的獨棟屋位於A區（Zone A），商業活動只集中在兩個小區域。

在治安方面，比德蒙大力推廣使用創新科技來降低犯罪率，屋崙則長期存在警力短缺的問題。數據顯示，屋崙2025年共發生4824起暴力犯罪，比德蒙2025年僅發生6起暴力犯罪。

然而，這種鮮明的隔離狀態，如今已被激進分子當成武器要求「取消」（cancel）這個富人區。

根據舊金山紀事報報導，44歲的羅斯摩爾（Jesse Rosemoore）是挑釁性運動「取消比德蒙」（Cancel Piedmont）的幕後推手，他在14個月前就開始沿街發放「取消比德蒙」貼紙，還出售印有這句口號的T恤。

羅斯摩爾認為，作為北加州唯一個完全被另一個城市包圍的城市，比德蒙是灣區在族裔、住房和財富方面存在巨大鴻溝的一個特別鮮明的例證。

羅斯摩爾說：「比德蒙的存在實在太荒謬。我覺得有必要讓更多人關注這件事，因為那裡反映出許多社會問題。」

一些比德蒙官員和居民則認為，他們的社區受到了不公對待。

比德蒙聯合學區（Piedmont Unified School District）多元、公平、包容和歸屬感辦公室（Diversity, Equity, Inclusion and Belonging）主任陳靜（Jean Chen Takazawa，音譯）說：「我知道，有很多人認為我們很糟糕。但事實上，我們正在這裡做著有益社區的工作，請不要隨意批評我們，讓我們做好自己的工作。」

精華 FAQ

  • 因為它完全被屋崙包圍，面積小卻聚集高收入白人居民與昂貴豪宅，家庭收入和房價都遠高於周邊城市，形成極強烈的階級對比。

  • 比德蒙擁有自己的警局，並強調以創新科技與精細管理降罪；屋崙則長期面臨警力不足。2025年屋崙有4824起暴力犯罪，比德蒙只有6起。

  • 44歲的Jesse Rosemoore是主要推手，他透過貼紙與T恤宣傳，想讓更多人注意比德蒙象徵的族裔、住房與財富落差，並質疑其存在的合理性。

灣區 屋崙 房價

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