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Craigslist創辦人紐馬克 捨當「億萬富翁」做慈善

編譯林思牧／綜合報導
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Craigslist創辦人紐馬克在Craigslist創立後不久便卸任了執行長一...
Craigslist創辦人紐馬克在Craigslist創立後不久便卸任了執行長一職，此後一直努力保持低調。(Linkedin圖片)

Craigslist創辦人紐馬克（Craig Newmark）一向不愛拋頭露面，但他這次跟灣區媒體談他的現況，以及他對數十億美元資產的規畫。

SFGATE報導，如果想知道科技業乃至整個美國的權勢階級中是否還存在良善之人，那麼紐馬克無疑是最佳例證。他早在1996年就在舊金山創立了Craigslist.org，並一躍成為早期網路泡沫時期湧現的那種意外億萬富翁。其中一些億萬富翁後來墮落成惡人，而另一些人最終只是成了只會誇誇其談的富豪。

紐馬克在Craigslist創立後不久便卸任了執行長一職，此後一直努力保持低調，其淨資產也遠低於許多科技富豪。具體來說：紐馬克已經完全不再與Craigslist合作，並將大部分時間投入各種慈善事業。他沒有職業運動隊伍，沒有豪華遊艇，也沒有為了面子而競選總統。

他捐出了大部分財富，並簽署了比爾蓋茲的捐贈誓言，承諾在去世前捐出至少一半的職業生涯收入。他的穿著十分樸素，以至於如果你在街上與他擦肩而過，很可能認不出他。這種刻意保持低調的做法使他在同儕中顯得格格不入，而他似乎也樂於如此。

事實上，他經常在談話中自稱「農民」，並以此自豪，儘管他慷慨解囊，但他說他其實和我們一樣，都是普通人。他一生賺了數十億，但他堅稱自己不再擁有那麼多財富，這意味著嚴格來說我們不應該稱他為「億萬富翁」。

紐馬克在舊金山市政廳社區中心一間毫不起眼的辦公室工作，就在聯合廣場附近。這層樓的開放區域裡還有很多其他人在工作，但他們都不是紐馬克的員工。他的私人辦公室就在辦公區旁邊的一條走廊上。房間布置得十分簡樸，只掛著幾幅紐馬克或他妻子艾琳拍攝的照片帆布畫。

很多照片都是紐馬克夫婦多年來餵養的野生鴿子，其中有一隻最近去世的鴿子，他給它取名為「鬼臉殺手」（Ghostface Killah）。房間裡還有一幅裱好的三聯畫，一幅是臭名昭著的自由主義小說家安蘭德（Ayn Rand）的照片，兩側分別是她「阿特拉斯聳聳肩」（Atlas Shrugged）手稿的首尾兩頁。

精華 FAQ

  • 他已經完全不再與Craigslist合作，並把大部分時間投入各種慈善事業。雖然曾因網站創業致富，但他如今更重視公益與低調生活，而不是經營公司或追求名聲。

  • 因為他已捐出大部分財富，淨資產遠低於許多科技富豪。文章指出他雖曾賺進數十億，但他自己強調現在不再擁有那麼多錢，因此不應再以億萬富翁稱之。

  • 他沒有豪華遊艇、沒有職業球隊，也不追求政治曝光，平常穿著樸素，辦公室布置簡單，還常自稱農民。這些做法都顯示他刻意保持低調，並樂於與眾不同。

舊金山 灣區 比爾蓋茲

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