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街頭飆車撞死爸媽 雙胞胎女兒倖存4年後終獲賠3300萬

編譯林思牧／綜合報導
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致命車禍發生所在的十字路口。(谷歌地圖)
致命車禍發生所在的十字路口。(谷歌地圖)

一對聖馬刁縣夫妻因灣區街頭飆車造成的撞車意外冤死，他們的一對雙胞胎女兒如今獲得3300萬美元的賠償。

聖荷西信使報報導，這起事故發生在2022年11月4日，地點位於紅木市的El Camino Real和Finger Avenue的交叉路口。經過近三周的非正常死亡審判，17歲的莫拉萊斯（Cesar Morales）及其父母Arnold Morales和Susana Salto Alvarez於11日被判決負有責任。

那起車禍造成44歲的阿門（Gregory Ammen）和42歲的斯皮里頓（Grace Spiridon）死亡，距今已近四年。他們當時7歲的雙胞女兒在車禍中倖存下來。

陪審團也認定斯皮里頓在車禍中沒有過錯。這對雙胞胎姊妹及其阿姨兼養母瑪麗亞-莉莎斯皮里頓（Maria-Liza Spiridon）的律師麥卡錫（Niall McCarthy）表示，這項判決「對這個家庭來說至關重要」。他補充說，被告在四年裡一直指責斯皮里頓應對車禍負責。

瑪麗亞-莉莎斯皮里頓在一份聲明中說：「聽到我的姊姊被指責為一場她根本沒有造成的悲劇的罪魁禍首，我們感到無比痛苦，尤其想到她的女兒們將來有一天會知道這些指控。我們希望現在的公開紀錄能反映真相–格蕾絲是無辜的受害者，我們將繼續致力於幫助這些女孩療癒傷痛，同時緬懷格蕾絲和格雷格的美好生命。」

去年，莫拉萊斯被判犯有兩項重罪過失殺人罪、三項參與飆車致人重傷罪和一項參與飆車罪，被判處90天電子居家監禁。另一名參與街頭飆車的25歲男子哈里森（Kyle Harrison）對包括過失殺人罪在內的指控不予抗辯，被判處八年監禁。他於今年3月在獄中去世。

陪審團裁定這對雙胞胎獲得近1900萬美元的經濟損失賠償，以及每人700萬美元的非經濟損失賠償–這些賠償涵蓋了他們失去父母陪伴和關懷的損失。被告中，莫拉萊斯承擔60%的責任，他父親承擔20%的責任，他母親承擔5%的責任，哈里森承擔15%的責任。

精華 FAQ

  • 事故奪走44歲的Gregory Ammen與42歲的Grace Spiridon生命，兩人當時的7歲雙胞胎女兒則在車禍中倖存，成為後續賠償與訴訟的核心當事人。

  • 陪審團認定17歲的Cesar Morales及其父母Arnold Morales、Susana Salto Alvarez都有責任，另有參與街頭飆車的Kyle Harrison也被列入責任分配。

  • 陪審團判給兩姊妹近1900萬美元經濟損失，以及每人700萬美元非經濟損失，總額約3300萬美元，主要補償她們失去父母陪伴與照顧的傷痛。

灣區 聖荷西

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