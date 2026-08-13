他深夜性侵Muni公車落單客 陪審團裁定多項罪名成立

圖為舊金山地檢長謝安宜。(記者王子涵／攝影)

舊金山 地檢長謝安宜11日宣布，一名男子涉嫌在深夜Muni公車上暴力攻擊並企圖性侵 一名落單乘客，日前經陪審團審理後，被裁定多項罪名成立。被告布朗（Dasan Warsaialem Brown）目前仍被羈押，預定9月3日量刑。

檢方指出，案發於2025年4月26日晚間約11時40分。當時26歲的布朗搭乘29號Muni公車，車輛行經Winston Avenue時，其他乘客均已下車，車上只剩下被害人。布朗隨後對被害人發動暴力攻擊，企圖以武力強暴，並企圖以異物進行性侵。

根據法庭證詞及證據，被害人遭被告掐頸及性侵害，身體受傷，頭髮亦有脫落。公車司機目睹案發經過後，立即通報求援。舊金山州立大學警察先到場控制布朗，舊金山警察局人員隨後抵達並將他逮捕。

陪審團裁定布朗多項罪名成立，包括意圖犯重罪的攻擊罪、以武力、暴力或身體傷害威脅企圖強暴罪、企圖以武力及暴力使用異物進行性侵罪、限制被害人行動的性毆打罪、普通攻擊罪、可能造成嚴重身體傷害的暴力攻擊罪、重罪非法拘禁罪，以及兩項輕罪毀損罪。

謝安宜表示，感謝陪審團花時間仔細審視本案證據。這項裁決再次顯示，舊金山致力追究性暴力犯罪者的責任；檢方也感謝被害人勇敢出面，並信任其辦公室為案件尋求公義與究責。

承辦檢察官古奇（Tanisha Gooch）表示，被害人在不利情況下奮力抵抗，理應獲得公道，也感謝陪審團作出審慎考量。