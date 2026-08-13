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BART新時刻表提升轉乘便利奏效 尖峰時段通勤仍要等候

編譯組／綜合報導
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BART的新時刻表讓換乘變得更便捷，但尖峰時段的通勤者仍需面對漫長的等待時間。（...
BART的新時刻表讓換乘變得更便捷，但尖峰時段的通勤者仍需面對漫長的等待時間。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，BART本周公布的新時刻表堪稱時間管理的一招「柔道」（jujitsu），規畫人員調整了途經屋崙前往都布林（Dublin）或矽谷的藍線和綠線列車之間的間隔。他們將MacArthur站、Bay Fair站和第19街站的換乘時間與列車到站時間同步，以防止延誤在後續路段進一步累積。至關重要的是，他們緩解了舊金山國際機場（SFO）的列車擁堵，使返回東灣的行程更加可預測。

但對於從東灣外圍往返舊金山市中心的通勤乘客來說，一個顯而易見的問題依然存在：在早晚尖峰時段，等待時間長達13分鐘。

這種延誤是BART在2023年9月上次大規模時刻表調整的遺留問題。如今，隨著通勤者重返公共運輸，BART疫情後時刻表的局限性變得愈發明顯。雖然部分乘客對換乘便利性的提升表示歡迎，但也有人抱怨該機構只是在表面做文章，卻未解決更根本的問題：列車發車頻率根本不夠高。

BART發言人特羅斯特（Alicia Trost）稱該機構「近期」沒有計畫恢復疫情前的班次安排。

「我們沒有資金將發車間隔恢復到15分鐘，」她說，「我們將發車間隔調整為全天、每周七天均為20分鐘，以適應新的出行模式，並改善夜間和周末服務。這些時段具有增長潛力。」

對於El Cerrito del Norte站、安蒂奧克（Antioch）、比茲堡中心（Pittsburg Center）、都布林、西都布林、卡斯楚谷（Castro Valley）和密爾布瑞（Millbrae）站的乘客來說，無論何時，他們都必須等待20分鐘；而對於從貝律耶撒（Berryessa）前往海沃（Hayward）的乘客來說，如果剛好錯過一班列車，就必須在站台上坐著或踱步等待17分鐘。

對於需要在上午9點前打卡上班的上班族，或是需要趕在第一節課鈴聲響起前抵達El Cerrito高中的學生來說，這種延誤的後果可能非常嚴重。在聖利安住（San Leandro）車站，周二上午11點後，開往裡奇蒙方向的列車每20分鐘才有一班。

BART董事會成員戈什（Barnali Ghosh）表示，從舊金山到東灣區間列車班次間隔均勻，將有助於緩解擁擠狀況。此外，BART已在紅線和黃線尖峰時段將列車編組延長至10節車廂。

該機構表示，儘管面臨財務困境，新時刻表的設計旨在具備更強的韌性。可靠的換乘服務有助於吸引乘客重返BART，從而可能推動尖峰時段增加班次的需求。

精華 FAQ

  • 新時刻表重新調整藍線、綠線與多個轉乘站的銜接，讓MacArthur、Bay Fair與第19街站的換乘更同步，也減少SFO路段擁堵，使東灣往返更可預測。

  • 因為即使轉乘更順，東灣外圍往返舊金山市中心的尖峰班距仍偏長，早晚通勤可能要等13分鐘，對趕上班或上課的人來說影響很大。

  • BART表示近期沒有計畫恢復疫情前的15分鐘班次，原因是資金不足；目前改採全天每7天20分鐘班距，並把夜間與周末服務列為優先改善方向。

屋崙 舊金山 矽谷

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