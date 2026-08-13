我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

Costco平價羊肚菌走紅 華人嘗鮮特色乾貨

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Costco貨架上的乾燥羊肚菌每袋70克，標價14.99美元。（記者李怡／攝影）
Costco貨架上的乾燥羊肚菌每袋70克，標價14.99美元。（記者李怡／攝影）

過去多見於高級餐廳或特色乾貨店的羊肚菌（Morel Mushroom），如今也走進大型量販店。近日Costco貨架出現袋裝乾燥羊肚菌，以相對親民的價格吸引不少消費者注意。現場商品標價顯示，一袋品牌乾燥羊肚菌重量為70克，售價14.99美元，對熟悉菌菇煲湯和燉菜的華人家庭而言，成為頗具吸引力的新選擇。

羊肚菌長期被視為較珍貴的食用菌之一，除了特殊的香氣和口感，也因新鮮羊肚菌具有明顯季節性、不易長期保存，市面上常以乾燥形式出售。乾燥後體積和重量大幅縮小，烹調前經泡發即可用於湯品、燉菜、義大利麵或菌菇料理。

對不少華人消費者而言，羊肚菌並不陌生。羊肚菌從野生採集逐漸走向規模化種植，也愈來愈常出現在家庭湯品和餐館菜單中。羊肚菌可用於煲湯、燉雞及各式菌菇料理。隨著北美華人飲食習慣更加多元，過去需要前往中藥材店、亞洲超市或網路購買的特色乾貨，也逐漸進入主流大型零售通路。

Costco貨架上的乾燥羊肚菌每袋70克，標價14.99美元。（記者李怡／攝影）
Costco貨架上的乾燥羊肚菌每袋70克，標價14.99美元。（記者李怡／攝影）

羊肚菌近年在美國同樣受到美食愛好者關注。每年春季，美國中西部、太平洋西北等地都有人專程進入林區尋找野生羊肚菌。在一些美食及野生菌社群中，採摘羊肚菌甚至形成季節性活動。由於野生羊肚菌供應量有限、採摘成本較高，新鮮產品價格往往不低，因此乾燥羊肚菌成為較容易保存和流通的商品。近期美國網路社群也有消費者分享購買乾燥羊肚菌及泡發、烹調的方法，顯示這類過去相對小眾的食材正受到更多家庭料理者關注。

對華人家庭來說，羊肚菌最簡單的吃法仍是泡發後煲湯或燉煮，也可與豆腐、山藥、栗子及其他菌菇搭配製作素湯。從亞洲超市的傳統乾貨，到Costco等大型量販店的貨架，羊肚菌的出現也折射出美國食品零售市場的一項變化：隨著亞裔飲食文化和特色食材逐漸進入主流市場，曾經被視為「高級食材」或「亞洲乾貨」的產品，正以更方便、價格更容易接受的方式進入普通家庭餐桌。

精華 FAQ

  • 現場商品為70克袋裝乾燥羊肚菌，標價14.99美元。相較於過去常見於高級餐廳或特色乾貨店，這樣的價格更容易被一般家庭接受。

  • 羊肚菌適合泡發後拿來煲湯、燉雞或做菌菇料理，風味獨特又方便保存。對熟悉湯品與燉菜的華人家庭來說，是實用且具吸引力的食材。

  • 文章指出，過去需到中藥材店、亞洲超市或網購才能買到的特色乾貨，如今開始進入Costco等大型通路，顯示亞裔飲食文化正被主流市場更廣泛接受。

義大利 Costco

上一則

Craigslist創辦人紐馬克 捨當「億萬富翁」做慈善

下一則

台灣飲品「純在」Costco試飲人氣旺 多款口味吸引消費者

延伸閱讀

好市多乾燥羊肚菌不到15美元 華人曝超鮮煮湯食譜：買過最值得的商品

好市多乾燥羊肚菌不到15美元 華人曝超鮮煮湯食譜：買過最值得的商品
台灣飲品「純在」Costco試飲攤位人氣旺 多款特色口味吸引消費者

台灣飲品「純在」Costco試飲攤位人氣旺 多款特色口味吸引消費者
Costco日本製電飯鍋減25元 值得入嗎？這功能華人超愛

Costco日本製電飯鍋減25元 值得入嗎？這功能華人超愛
堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」
有錢人也開始精打細算 美國超市這類商品正吃香

有錢人也開始精打細算 美國超市這類商品正吃香

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

2026-08-10 20:23
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
舊金山一位華裔科技人士落入精心策畫的房地產騙局中，損失超過1.8萬美元。（美聯社）

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

2026-08-06 16:03

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習