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台灣飲品「純在」Costco試飲人氣旺 多款口味吸引消費者

記者龔玥╱聖荷西報導
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Costco攤位可以試飲四種「純在」口味。（記者龔玥/攝影）
Costco攤位可以試飲四種「純在」口味。（記者龔玥/攝影）

台灣飲料品牌「純在」在Costco擺出試飲攤位，推出多款台灣風味飲品，吸引不少消費者駐足試喝。現場人流一度聚集，不少民眾在試飲後詢問產品口味及購買方式。台灣飲品品牌進一步進入美國大型會員制賣場，成為近期消費者關注的話題。

此次進入Costco的「純在」系列飲品，包括楊枝甘露、粉紅奇亞籽蜂蜜檸檬飲、葡萄柚茉莉綠茶，以及粉紅芭樂檸檬綠茶等多種口味，從水果飲品到茶飲都有涵蓋。

在試飲攤位前，消費者可以現場品嘗不同口味，再決定是否購買。由於Costco門市本身人流較大，加上試飲形式容易吸引消費者停下腳步，攤位前可以看到民眾排隊等候。

一名在現場試飲的消費者表示，自己原本只是經過試飲攤位，看到不同口味後決定停下來嘗試。「味道比我想像中清爽，不會太甜，水果味也比較明顯。」她表示，如果之後在Costco再次看到，會考慮購買。

另一名消費者則表示，自己平常比較常喝茶類飲品，因此對葡萄柚茉莉綠茶特別感興趣。試喝後，她認為葡萄柚味較明顯，口感有淡淡柚子苦味，很特別。

除了傳統水果與茶飲口味外，粉紅奇亞籽蜂蜜檸檬飲及粉紅芭樂檸檬綠茶，也因為顏色及口味較具特色，引起部分年輕消費者注意。

「純在」在南灣Costco設立試飲攤位。（記者龔玥╱攝影）
「純在」在南灣Costco設立試飲攤位。（記者龔玥╱攝影）

也有消費者在試飲時比較不同口味的甜度與茶味，認為台灣飲料要在美國市場擴大銷售，除了口味之外，價格、包裝及產品是否適合日常飲用，同樣是影響購買的重要因素。

近年台灣飲品及食品品牌積極進入美國市場，從珍珠奶茶、茶飲到水果飲料，台灣風味逐漸出現在美國主流零售通路。相較於傳統亞洲超市，Costco擁有大量會員及固定家庭消費客群，對品牌而言，進入大型會員制賣場也意味著接觸主流消費者的機會增加。

此次「純在」推出多款不同風味產品，也讓消費者可以從熟悉的茶飲，到具有台灣特色的水果飲品中選擇。從現場試飲人潮來看，台灣風味飲料能否從「嘗鮮」進一步變成美國消費者日常飲品，仍有待後續銷售表現觀察。

對不少在美台灣民眾而言，能在Costco貨架上看到熟悉的台灣飲品，除了方便，也多了一份熟悉的味道；而對第一次接觸台灣風味飲料的美國消費者來說，試飲攤位則提供了一個認識台灣飲品文化的入口。

精華 FAQ

  • 此次試飲包含楊枝甘露、粉紅奇亞籽蜂蜜檸檬飲、葡萄柚茉莉綠茶，以及粉紅芭樂檸檬綠茶等，從水果飲到茶飲都有，讓消費者可依喜好嘗試不同風味。

  • 現場吸引不少民眾停下來試喝，試飲後多會詢問口味與購買方式，有人認為清爽不甜、果味明顯，也有人覺得葡萄柚茉莉綠茶風味特別。

  • 相較於亞洲超市，Costco擁有大量會員與家庭客群，能讓台灣飲品更直接接觸主流消費者；但是否從嘗鮮變成日常飲用，仍要看價格、包裝與後續銷售表現。

Costco

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