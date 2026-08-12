俄羅斯岡夫婦家中後院挖出神祕雕塑 疑名家作品
舊金山一對夫婦在後院的地裡挖出一具神祕人頭雕塑，他們懷疑那是一位著名的裝飾藝術家的作品。
灣區NBC電視台報導，舊金山正在上演一樁與藝術有關的謎團。一對夫婦正在努力探索自家後院挖出的一具雕塑的來歷，他們認為這很可能是一位知名的裝飾藝術風格藝術家（Art Deco artist）的作品。
今年5月加特伍（Greg Gatwood）在位於俄羅斯岡（Russian Hill）的自家後院進行景觀美化工作時，挖出了這具雕塑。他隨後將雕塑展示給了他的伴侶、藝術家吉特爾松（Judy Gittlesohn）。
在仔細研究了這件作品後，吉特爾松確信它很可能是斯塔克波爾（Ralph Stackpole）的作品。斯塔克波爾是著名的壁畫家和雕塑家，他的作品包括舊金山舊證券交易所前面的雕像，以及科伊特塔（Coit Tower）內部的一些壁畫。
更佐證這一推測的是，斯塔克波爾曾在如今的舊金山藝術學院（San Francisco Art Institute）任教20年，而該學院距離加特伍發現這座埋藏雕塑的地方非常近。這對夫婦正在努力查明自家後院為何埋著一具雕塑，以及它是被隨意丟棄還是被祕密藏匿。
他們目前正在尋找確鑿的證據來證明雕塑的來源；同時尋找可以諮詢的對象，例如專門的委員會或大學，以確認斯塔克波爾是否真的是那位雕塑家。
隨著調查的深入，加特伍和吉特爾松也不得不考慮，如果這座雕塑最終無法被正式認定與這位著名藝術家有關，他們該如何處置它。加特伍和吉特爾松表示，這具雕塑的出現，讓他們的生活裡出現了很多的興奮和色彩，他們會繼續在後院裡挖掘，看還能發現什麼。
今年5月，加特伍在俄羅斯岡住家後院進行景觀美化時，從地裡挖出一具人頭雕塑，隨後交給伴侶吉特爾松檢視，意外揭開一樁藝術謎團。 吉特爾松仔細研究後認為，雕塑風格很像裝飾藝術家Ralph Stackpole的作品；而他曾在舊金山任教20年，與發現地點相距不遠，增加了這項推測的可信度。 他們正尋找確鑿證據，並諮詢相關委員會或大學等專家單位，希望確認雕塑是否真為Stackpole所作；若無法證實，之後如何處置也成了他們的新問題。
精華 FAQ
今年5月，加特伍在俄羅斯岡住家後院進行景觀美化時，從地裡挖出一具人頭雕塑，隨後交給伴侶吉特爾松檢視，意外揭開一樁藝術謎團。
吉特爾松仔細研究後認為，雕塑風格很像裝飾藝術家Ralph Stackpole的作品；而他曾在舊金山任教20年，與發現地點相距不遠，增加了這項推測的可信度。
他們正尋找確鑿證據，並諮詢相關委員會或大學等專家單位，希望確認雕塑是否真為Stackpole所作；若無法證實，之後如何處置也成了他們的新問題。
上一則
都布林學區AP進階課選修設限 真減壓? 畢業生這麼說
下一則