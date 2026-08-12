巴洛阿圖通過Crescent Park社區新工程 身障居民憂出入

巴洛阿圖Southwood Drive與East Crescent Drive路口增設路緣擴建，引發持續爭議。（取材自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 巴洛阿圖市議會通過Crescent Park社區兩項試行交通工程永久化，但因路緣擴建影響身障居民進出家門而引發爭議，後續將研議縮小設計。

巴洛阿圖市議會10日晚間表決通過Crescent Park社區兩項交通減速工程，決定將此前試行的兩項交通改善措施正式永久化。不過，其中一項因被指影響一名身障居民進出住所的動線，引發持續爭議。

市議會最終以分裂投票 方式通過方案，市議員勞寧(Ed Lauing)及雷科達爾(Keith Reckdahl)投下反對票。

根據巴洛阿圖在線(Palo Alto Online)報導，此次永久化的兩項措施，一項是位於Hamilton Avenue、Southwood Drive及Center Drive五岔路口的環形交叉路口（roundabout），另一項則是在Southwood Drive與East Crescent Drive路口增設路緣擴建，將原本的T字型路口進一步收窄，以降低車速並減少車輛穿越社區。

其中，環形路口獲得市府交通部門及大多數社區居民支持；路緣擴建則因影響附近居民基藍(Jim Girand)進出住所而爭議不斷。基藍的住宅緊鄰這處路緣擴建。他是身障人士，偶爾需要使用輪椅或助行器。

其女兒表示，對父親而言，從停在路邊的車輛返回家中，最短且最容易的路線就是直接從面向街道的前門進入，但新增的路緣擴建改變了原有動線，使他必須繞更遠的路。她在市議會發言時表示，對行動能力有限的人而言，多走幾步並不是小事，而是每天都會面對的障礙，影響父親進出家門，也影響他能否維持獨立生活和尊嚴。

市府此前曾向市議會提出兩個選項，一是將現有試行方案永久化，二是拆除路緣擴建，改以三向停車標誌（three-way stop）維持路口交通管制。不過，周一的討論中，第二個方案並未獲得充分討論。

多名市議員傾向保留路緣擴建，同時要求交通部門研究是否能進一步縮小其面積，以降低對基藍進出住宅造成的影響。

不過，社區內也有居民認為交通改善已帶來明顯效果。住在基藍隔壁的Crescent Park居民表示，工程完成後街道明顯更安全。過去車輛經常高速轉過該路口，而路緣擴建確實有效迫使車輛減速。

市議會此次表決後，交通部門將繼續進行最終設計，並研究縮小路緣擴建的可能性。