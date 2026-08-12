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佛利蒙學區學生AP成績 近9成獲3分以上創新高

記者王湘涵／佛利蒙報導
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佛利蒙聯合學區學生AP考試成績創歷年新高。（取材自FUSD官網）
佛利蒙聯合學區學生AP考試成績創歷年新高。（取材自FUSD官網）

佛利蒙聯合學區（FUSD）11日迎來新學年，約3萬3000名從幼兒園到高中的學生重返校園。新學年開始之際，學區也公布亮眼的大學先修課程（AP）考試成績，今年共有4625名學生參加AP考試，總計應考超過1萬2000場次，其中近九成取得3分以上的成績，多項數據創下學區歷來新高。

根據NBC灣區新聞報導，11日上午不少家長帶著孩子返回校園，學生也在暑假過後與同學重聚，一名學生表示，新學年最期待的是認識新朋友、結識更多同學。

除了迎接學生返校，學區今年的AP考試也寫下多項紀錄。根據學區公布資料，今年共有4625名學生參加AP考試，比去年的4383人增加242人；由於一名學生可以報考不只一門AP科目，因此4625名學生總共參加了1萬2146場考試，也高於去年的1萬1066場。

AP課程由美國大學理事會推出，讓高中生在高中階段修習大學程度課程。AP考試採1至5分制，一般以3分以上視為通過。部分大學也會依各校規定，讓取得一定AP成績的學生換取大學學分或免修部分入門課程。

除了應考人數增加外，學區的考試成績也再創新高。今年所有AP考試中，88.9%取得3分以上的成績，高於去年的88.6%，也是學區歷來最高紀錄。

精華 FAQ

  • 佛利蒙聯合學區新學年於11日開始，約有3萬3000名從幼兒園到高中的學生重返校園，校園也因開學而恢復熱鬧，家長與學生陸續回到學校展開新學期。

  • 今年共有4625名學生參加AP考試，比去年的4383人增加242人；由於一名學生可報考多科，總應考場次達1萬2146場，也高於去年的1萬1066場。

  • 今年佛利蒙學區所有AP考試中，有88.9%取得3分以上，高於去年的88.6%，不僅反映整體表現持續提升，也成為學區歷來最高紀錄，顯示學生學習成果亮眼。

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