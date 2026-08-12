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「最昂貴礙眼」 佛利蒙市長點名米慎山廣場爛尾樓 擬接管

記者王湘涵／佛利蒙報導
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佛利蒙市長薩爾萬日前在Mission Hill Square的爛尾建案前拍攝影片...
佛利蒙市長薩爾萬日前在Mission Hill Square的爛尾建案前拍攝影片，形容這棟長年停擺的建築是「最昂貴的礙眼建築」。（取材自薩爾萬臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

佛利蒙市長薩爾萬將米慎山廣場爛尾樓視為城市痛點，正循法律程序爭取接管，盼完成、拆除或重啟開發，以解決長年停擺與安全問題。

佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）10日透過社群影片，點名米慎(Mission San Jose)地區長期未完工的米慎山廣場(Mission Hill Square)開發案，並將其形容為佛利蒙「最昂貴的礙眼建築」（most expensive eyesore）。薩爾萬接受本報訪問表示，市府正循法律程序爭取該物業的接管權，若持續沒有進展，預計明年1月再次向法院提出要求；一旦取得控制權，可能尋求完成工程，也不排除拆除建築或引進新開發商。

薩爾萬善用社群媒體與居民溝通，不時親自拍攝影片走訪社區，說明城市大小事。他表示，希望藉此提高市政透明度，讓居民了解問題如何處理，以及有哪些管道可以反映，進一步建立與居民之間的信任。

米慎山廣場正是居民反覆詢問的問題之一，薩爾萬在影片中表示，無論走到哪裡，都有人詢問這棟未完工建築究竟怎麼回事。他回顧，計畫早在2007年獲當時市議會批准，當時他尚未擔任市議員；2017年建案轉手後開始施工，之後歷經波折，工程停擺至今。

公開資料顯示，米慎山廣場原規畫158戶住宅及約5.4萬平方呎商業空間，工程約自2019年起停滯，後續又歷經EB-5投資移民相關法律風波、貸款違約及兩度申請破產保護。2022年，貸款方以約4020萬元取得建案，但至今仍未完成。

薩爾萬表示，建案位於米慎社區門戶，長期閒置不僅影響市容，現場也出現塗鴉、非法傾倒垃圾及人員進入等安全疑慮；此外，建築結構長期暴露在外，鋼筋是否鏽蝕或受損也有待確認。

由於涉及私人財產權，市府無法直接進場處理。薩爾萬表示，市府已循法律途徑，希望法院授予接管權。法官目前決定再給申請方一些時間，若明年1月仍無實質進展，市府將再次向法院爭取接管。

至於取得接管權後的下一步，薩爾萬指出，可評估由他人接手完成工程，也可能拆除建築、出售土地或尋找新開發商。他也呼籲居民，若發現工地有環境或安全問題，應透過市府法規執行管道正式反映，留下紀錄，協助市府採取行動。

對於這個長年未解決的建案，薩爾萬直言，他和居民都已厭倦看著問題一直擺在那裡、毫無進展，解決此事也是他的優先事項。他強調，只要在市長職權範圍內，就會盡力推動，「我想把事情做好，而不只是拍照，是真正把事情完成。」薩爾萬也鼓勵佛利蒙華裔居民積極參與地方事務、提供意見，讓自己的聲音進入市政決策過程。

精華 FAQ

  • 因為這個位於米慎社區門戶的建案長年未完工，外觀荒廢又影響市容，還伴隨塗鴉、垃圾與闖入等問題，因此成為居民持續關注的城市痛點。

  • 該案早在2007年核准，2017年轉手後施工，約自2019年停擺，之後又歷經EB-5風波、貸款違約與兩度破產保護，2022年雖由貸款方接手仍未完工。

  • 薩爾萬表示，取得接管權後可評估由其他業者接手完成工程，也可能選擇拆除建築、出售土地，或重新尋找新開發商，以盡快解決長期未解的爛尾問題。

社群媒體 爛尾樓

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