都布林學區AP進階課選修設限 真減壓? 畢業生這麼說

學業成績優異的東灣都布林聯合學區，如今限制AP進階課程選修數量以減輕學生壓力。圖為都布林高中校園。(取材自谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 都布林學區以限制AP與榮譽課數量來紓解升學競爭壓力，但畢業生與專家都質疑，學生可能只是改用其他方式競爭，成效未必明顯。

學業成績優異的東灣都布林聯合學區 ，如今限制AP進階課程選修數量以減輕學生壓力。它的用意雖好，但是否會達到降壓的效果？

舊金山 紀事報報導，都布林學區的校園裡，常可看到這些場景：學生在AP考試前嘔吐；孩子帶病上課以免功課跟不上；家長在停車場「伏擊」老師，討論孩子的成績…。

AP進階先修課程（Advanced Placement）是高中生可修習大學程度的科目，經測試通過，通常可折抵大學學分或免修初階課程，對申請大學有很大幫助。

在舊金山灣區 這個成績優異的學區，大學錄取競爭的種種跡象已令人難以忽視。如今，都布林學區正在嘗試一項三谷地區其他學區從未做過的事情：限制學生選修AP課程或榮譽課程的數量。

從11日開始，都布林的高中生每年最多只能選修四門AP課程或榮譽課程，整個高中階段最多只能選修11門（部分情況除外）。校董會透過這項限制，旨在打破一種競爭文化，官員和一些家長表示，這種文化已經將學生逼到了崩潰的邊緣。

都布林擁有很高的畢業率，數學和閱讀成績也遠高於州平均水平，因此，都布林學區成為了灣區的一個試驗案例。但這引發了一個問題：當學生的主要驅動因素—進入競爭日益激烈的大學—主要不是受學區控制時，任何學區的規定真的能夠改變學生的心態並降低他們的壓力嗎？

專家表示，這項限制可能不會影響學生進入頂尖大學的機會，因為招生官員在審查成績單時會考慮這類限制因素。學區之內的競爭非常激烈，都布林學區的畢業率高達97%，其學生被柏克萊加大錄取率為9%，洛杉磯加大錄取率為8%，而這兩所學校是加大系統中競爭最激烈的。

校董會主席史佩克（Kristin Speck）表示，學生和家長之間的競爭是學區決定解決這個問題的原因之一。7月才上任的學區總監坎貝爾（Matt Campbell）也同意斯佩克的說法，並表示此舉旨在優先考慮學生的心理健康。

19歲的Tristan Gan去年畢業於都布林高中，目前在聖荷西州大攻讀經濟學。他說：「無論規定怎麼變，學生們仍然會想方設法讓自己脫穎而出，也就是把原本會投入更高級課程中的所有精力重新分配，找到另一種脫穎而出的方式。」