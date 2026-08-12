我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

民主黨威州州長初選 韓裔洪倫廷暫落後

布塔諾州立公園 為何被稱全美最不為人知秘境之一?

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布塔諾州立公園一景。(取材自谷歌地圖)
布塔諾州立公園一景。(取材自谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

布塔諾州立公園因遊客稀少、紅木景觀優美而被稱為秘境，但2020年火災也對其基礎設施造成嚴重破壞。

聖荷西附近的一座州立公園，被譽為全美國最不為人知的秘境之一，它的妙處在哪裡呢？

紐約郵報加州版報導，加州的紅木林（redwoods）舉世聞名，但海岸附近卻隱藏著一座迷人的公園至今仍鮮為人知。布塔諾州立公園（Butano State Park）位於聖荷西附近，占地4000畝，是一片幽靜的紅木綠洲，被旅遊網站Islands譽為美國「最不為人知的秘密」之一。

當遊客蜂擁前往鄰近的大盆地紅木州立公園（Big Basin Redwoods State Park）等景點時，這座鬱鬱蔥蔥的公園卻擁有高聳入雲的紅杉、潺潺溪流和綿延數哩的徒步小徑，卻鮮少有人涉足其中，讓尋求幽靜的人能縱情享受大自然。

公園內擁有約40哩的步道，蜿蜒穿過數千畝的峽谷和高地，帶領健行者穿越紅杉林、橡樹林、河岸棲息地和灌木叢。遊客有機會看到啄木鳥和蠑螈等野生動物，春天還能欣賞到色彩繽紛的卡利普索蘭花（calypso orchids）。

對於時間有限的遊客，園方推薦1.5哩長的小布塔諾溪步道（Little Butano Creek Trail），讓您在紅杉林中漫步；而精力更充沛的徒步者則可以挑戰5哩長的傑克遜平地環線（Jackson Flats Loop），欣賞濕地和山脊美景。9.5哩長的峽谷環線（Canyon Loop）則能帶您更深入地探索這片「被遺忘的」森林。

布塔諾於1957年成為州立公園，保護了峽谷及其海岸紅杉免遭砍伐。然而最近，大自然為公園帶來了毀滅性的打擊。2020年，大規模的CZU閃電綜合火災席捲了該地區，破壞了布塔諾的基礎設施，並無限期關閉了一些露營地。

全國有13個州立公園（包括布塔諾），基本上避開了遊客的擁擠，其他12個分別是在夏威夷州、猶他州、俄勒岡州、德州、威斯康星州、維吉尼亞州、緬因州、佛州、明尼蘇達州、內布拉斯加州、南達科他州和賓州的一些鮮為人知的秘境度假勝地。

精華 FAQ

  • 因為它擁有壯觀的海岸紅木、溪流與多條步道，卻遠離熱門景點的人潮，能讓旅客在寧靜環境中親近大自然，因此被旅遊網站列為隱藏版秘境。

  • 公園內約有40哩步道，穿越紅杉林、橡樹林、河岸棲地與灌木叢，還可見啄木鳥、蠑螈等野生動物，春天則有卡利普索蘭花可欣賞。

  • 2020年的CZU閃電綜合火災席捲當地，對布塔諾州立公園的基礎設施造成破壞，並使部分露營地被迫無限期關閉，影響至今仍未完全恢復。

州立公園 加州 聖荷西

上一則

馬連4死車禍案開庭 肇事少女「分流」聲請遭駁回

下一則

矽谷科技公司裁員 畢業生求職更難 專家籲用AI「創造工作」

延伸閱讀

今夏賞英仙座流星雨 全美5絕佳去處

今夏賞英仙座流星雨 全美5絕佳去處
惡地國家公園

惡地國家公園
距離舊金山僅18哩 寧靜的安札湖成旅遊新熱點

距離舊金山僅18哩 寧靜的安札湖成旅遊新熱點
Timber大火威脅大蘇爾景區 僅兩天火勢擴大3倍

Timber大火威脅大蘇爾景區 僅兩天火勢擴大3倍
全美這10州蚊子最猖獗 你的居住地在內嗎？

全美這10州蚊子最猖獗 你的居住地在內嗎？

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
舊金山一位華裔科技人士落入精心策畫的房地產騙局中，損失超過1.8萬美元。（美聯社）

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

2026-08-06 16:03

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢