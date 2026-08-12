布塔諾州立公園 為何被稱全美最不為人知秘境之一?

布塔諾州立公園一景。(取材自谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 布塔諾州立公園因遊客稀少、紅木景觀優美而被稱為秘境，但2020年火災也對其基礎設施造成嚴重破壞。

聖荷西 附近的一座州立公園 ，被譽為全美國最不為人知的秘境之一，它的妙處在哪裡呢？

紐約郵報加州 版報導，加州的紅木林（redwoods）舉世聞名，但海岸附近卻隱藏著一座迷人的公園至今仍鮮為人知。布塔諾州立公園（Butano State Park）位於聖荷西附近，占地4000畝，是一片幽靜的紅木綠洲，被旅遊網站Islands譽為美國「最不為人知的秘密」之一。

當遊客蜂擁前往鄰近的大盆地紅木州立公園（Big Basin Redwoods State Park）等景點時，這座鬱鬱蔥蔥的公園卻擁有高聳入雲的紅杉、潺潺溪流和綿延數哩的徒步小徑，卻鮮少有人涉足其中，讓尋求幽靜的人能縱情享受大自然。

公園內擁有約40哩的步道，蜿蜒穿過數千畝的峽谷和高地，帶領健行者穿越紅杉林、橡樹林、河岸棲息地和灌木叢。遊客有機會看到啄木鳥和蠑螈等野生動物，春天還能欣賞到色彩繽紛的卡利普索蘭花（calypso orchids）。

對於時間有限的遊客，園方推薦1.5哩長的小布塔諾溪步道（Little Butano Creek Trail），讓您在紅杉林中漫步；而精力更充沛的徒步者則可以挑戰5哩長的傑克遜平地環線（Jackson Flats Loop），欣賞濕地和山脊美景。9.5哩長的峽谷環線（Canyon Loop）則能帶您更深入地探索這片「被遺忘的」森林。

布塔諾於1957年成為州立公園，保護了峽谷及其海岸紅杉免遭砍伐。然而最近，大自然為公園帶來了毀滅性的打擊。2020年，大規模的CZU閃電綜合火災席捲了該地區，破壞了布塔諾的基礎設施，並無限期關閉了一些露營地。

全國有13個州立公園（包括布塔諾），基本上避開了遊客的擁擠，其他12個分別是在夏威夷州、猶他州、俄勒岡州、德州、威斯康星州、維吉尼亞州、緬因州、佛州、明尼蘇達州、內布拉斯加州、南達科他州和賓州的一些鮮為人知的秘境度假勝地。